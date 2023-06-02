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力拚台灣東大門！花蓮推國際包機直航　7月份與曼谷對飛

▲▼泰國曼谷與花蓮直飛包機，將由泰國獅子航空以波音B737-800執飛。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼泰國曼谷與花蓮直飛包機，將由泰國獅子航空以波音B737-800執飛。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國境解封後，在花蓮縣政府及觀光產業努力下，花蓮航空站繼4月28日迎來首班「花蓮-越南峴港」國際包機後，7月份又將迎來「花蓮-泰國曼谷」直航對飛！

由花蓮縣政府及花蓮縣旅行商業同業公會共同促成，該會會員明利旅行社推動泰國曼谷與花蓮直飛包機，將由泰國獅子航空（Thai Lion Air）以波音B737-800執飛（滿載183名旅客），除國際觀光客入境展開五天四夜旅遊外，亦歡迎花蓮鄉親參與此次直航包機，為出國到泰國曼國谷渡假提供便捷的交通方式。

「花蓮走向世界、世界走進花蓮」花蓮縣長徐榛蔚表示，疫情結束國門開放，縣府積極透過各項政策努力實踐讓花蓮更進一步與國際接軌，並特別感謝立法委員傅崐萁，促請中央延長交通部觀光局「推動花東永續旅遊境外包機來臺獎助要點」補助年限至114年，使業者能獲得挹注，以包機直飛的及門運輸方式，直接抵達花蓮展開遊程。

繼今年4月26日徐縣長率領縣府觀光處於新加坡與當地旅行業者以面對面方式推廣花蓮特色行程，以及4月28日、5月2日迎來「花蓮-峴港」包機直航後，7月6日及7月28日更將迎來「花蓮-泰國曼谷（廊曼機場）」直航對飛，使花蓮成為台灣的東大門並增添國際觸角，提升花蓮在國際上的能見度！

▲▼泰國曼谷與花蓮直飛包機，將由泰國獅子航空以波音B737-800執飛。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

在花蓮縣政府及觀光產業努力下，「花蓮-泰國曼谷（廊曼機場）」包機分別訂於7月6日及7月28日上午8點10分從花蓮航空站起飛，讓花蓮鄉親省去北上桃園機埸的交通以及提前3小時報到的預備時間，從花蓮直飛出國既省時又簡便！至於入境花蓮的國際旅客也可節省從桃園或台北到花蓮的車程，直接體驗花蓮慢、精品的深度旅遊方式！

花蓮縣政府觀光處長張志翔指出，為推動永續樂遊花蓮，縣府加碼推出「永續遊花蓮獎勵方案」，今年11月30日前，自由行遊客只要到花蓮住宿及旅遊，並至活動網站登錄，即可參加Tesla汽車抽獎；團遊部分，活動期間旅行社帶20人以上團體在花蓮合法旅宿業住宿及旅遊，也可以申請每晚5,000元獎勵金（住三晚為上限）。此外，縣府也續推多項主題旅遊，如「花蓮絕美步道」及「森遊花蓮小百岳」活動，依指定完成的步道及小百岳的數量，將提供不同的獎項。歡迎國內外遊客把握以上參加機會！

張志翔表示，藉由疫後花蓮航空站、花蓮港等對外交通節點恢復接待國際入境旅客，旅客除可省下轉乘交通時間，也有更多元的交通選擇，期盼透過獎勵補助誘因，帶動更多的國際直航包機到花蓮旅遊。縣府未來也將持續鎖定韓國、日本、東南亞等地區進行推廣，持續增加國際城市直航點，陸續引進國際旅客，展現花蓮作為台灣東大門的優勢，讓花蓮走向世界、世界走進花蓮。

有關花蓮直飛泰國曼谷的5天4夜行程安排可逕自洽詢明利旅行社報名參加。
 

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