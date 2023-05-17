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泰國旅遊太猛！他見1幕讚爆「觀光業進步超多」　一票人點頭

▲泰國。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不少台灣人會選擇到泰國度假。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

泰國是繼日本之後，第二台人愛去的國家，有很多好玩的景點以及美食，一名網友貼出泰國曼谷Jodd Fairs（喬德夜市）的照片，環境出乎意料地乾淨，而且還提供用餐區，有桌椅可以使用，物價也很便宜。貼文釣出許多從泰國玩回來的網友留言，「觀光做得很好，超好逛，住到不想回來」。

有網友在PTT發文，「驚！泰國的夜市也太乾淨了吧」，在YouTube看到一則介紹曼谷Jodd Fairs的影片，意外發現環境超乾淨，還有提供用餐區，買完美食可以坐在椅子上享用，地板上看過去沒有任何垃圾，「我看roti餅才25～40泰銖而已，看了超想去。」

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貼文一出，網友留言表示，「現在泰國比台灣進步太多了」、「想去了，明天來買機票」、「按摩又很便宜」、「人家真的有要拼觀光啊」、「油煙做得不太好，有點臭，乾淨是真的」。也釣出不少去過的網友大讚，「去曼谷真的會住到不想回來，百貨公司很好逛，超市、市集、夜市也很好逛」、「用餐區廁所也規劃得很好」、「曼谷除了熱了點其他都不錯」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲夜市環境超乾淨。（圖／翻攝自PTT）

另外，也有網友發文指出，「如何評價泰國今年發展超過台灣？」看到網路上不少人大讚泰國的進步，有許多百貨公司、市集，還有許多漂亮的海岸線，觀光業也發展的越來越好了，「以前泰國都還要來台灣的泰勞，現在都已經搬回母國賺錢了」。

事實上，該影片上架於2022年3月30日，正值新冠疫情的時期，可以看到路上的行人與店家，紛紛戴緊口罩，可能受到疫情影響，街道上的行人也較少。

據了解，知名景點拉差達火車市集（ตลาดนัดรถไฟ รัชดา），受到新冠疫情影響關閉，攤販被迫撤離，但在2021年11月又重新回歸，老攤販們搬到拉差達火車夜市隔壁地鐵站的「喬德夜市（Jodd Fairs），又稱喬德博覽會」，由原拉差達火車夜市團隊經營，是近期曼谷人氣最高的夜市之一。

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