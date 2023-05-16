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大陸 大陸焦點 特派現場

陸同意將部分高鐵技術移轉　「一帶一路」框架助力泰國自建高鐵網

▲中泰鐵路泰國段正緊鑼密鼓地施工中。（圖／CFP）

▲大陸已同意將部分高鐵技術移轉至泰國，助力泰國自建高鐵路網。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸技術團隊昨（15）日在昆明-曼谷鐵路談判中透露，中國已同意將部分高鐵技術傳授給泰國，幫助泰國自主建造高速鐵路網。陸方技術團隊是在昆明-曼谷鐵路談判中向泰方介紹大陸的高鐵技術和經驗，並同意提供相關技術傳授，以幫助泰國自主建造高速鐵路網，成為大陸「一帶一路」框架下的一次實際行動。

▲中泰鐵路泰國段正緊鑼密鼓地施工中。（圖／CFP）

▲中泰鐵路泰國段正緊鑼密鼓地施工中。（圖／CFP）

《南華早報》報導，隨著中泰高速鐵路項目合作的深入，泰國自主設計和建設高鐵的願望日益強烈，也希望在未來的中泰合作中發揮更大的作用。在此基礎上，中泰已原則上達成了在11個高鐵建設領域進行技術轉讓的協議，包括軌道設計、隧道設計、橋梁建造、火車站設計、電力照明、信號系統等。技術知識將以培訓、研討會等形式進行分享傳授。

▲中寮鐵路上運行的列車經過雲南玉溪。（圖／CFP）

▲中寮鐵路上運行的列車經過雲南玉溪。（圖／CFP）

據了解，大陸和泰國正在共建全長873公里的中泰鐵路。中泰鐵路建成後將連接昆明和曼谷，使得陸路貨運運輸更加快速，讓兩地旅遊業創造更多商機和促進中泰雙邊貿易。中泰鐵路將途經清邁、呵叻等城市，並與中寮鐵路等區域內鐵路網相連，成為共建「一帶一路」的代表性工程。

對於這項消息，泰國政府表示，此次技術傳授將為泰國未來的交通建設發展提供重要支持，同時也加強了中泰兩國在交通建設領域的合作，「泰國將與中方繼續加強合作，共同推進昆曼鐵路等交通項目建設，促進兩國互利共贏的發展。」

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