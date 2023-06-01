綠性騷吃案風波！賴品妤直言難接受　「婦女部處理竟如此差勁」

▲前民進黨婦女部主任許嘉恬。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨前黨工31日晚間透過臉書指控自己遭遇的性騷擾事件，而當時的婦女部主任許嘉恬沒有給予妥適的協助。民進黨中央也火速開鍘，許嘉恬即刻停職並接受調查。民進黨立委賴品妤1日批評，求救信中提到如此差勁的處理，居然發生在最該和被害人站在一起的婦女部，居然不願好好走程序，且還做出如此不當的處置，實在令人難以接受。

對於整起吃案事件，賴品妤表示，昨晚前黨工的求救信讓人非常不捨，甚至看到有些留言質疑當事人，為什麼當時事件發生時不出來說，選舉前才出來爆，是不是別有用心？「請大家一起制止這樣的言論！面對性騷擾事件當事人要如何處理是她的自由，我們該做的是迅速給予協助，而不是去管人家希望用什麼方式處理！」

賴品妤指出，要不被揭露就是不要去性騷擾別人，這一點都不難理解！問題不在求救時間點，而是在於性騷擾事件，希望大家不要搞錯重點、本末倒置！

賴品妤直言，職場或權勢性騷擾絕不只是私領域的事，因為一個人怎麼對待比他弱勢的人，是個很重要的指標，更影響到這個人處事態度和決策判斷。有些人可能會囿於加害者的權勢，或看重他的才華，主張「不處理」，但我必須嚴厲告誡：不處理是沒有看到「沉默的隱藏成本」，也就是讓這個職場更加不友善，排除了更多有能力的女性加入或繼續留在這個職場，所以我一直以來都堅持，職場或權勢性騷擾一定要處理。

賴品妤表示，身為青年政治工作者，我相當能體會在權力不對等下，如果不幸遭遇職場性騷擾，再加上後續不當處理，將帶來多少委屈及傷痛。

賴品妤指出，處理性騷擾案件，最重要且最開頭該做的，就是好好接住受傷的當事人，同理被害人的驚恐、難受、憤怒與困境，給予必要的支持與協助。各種質疑、放大檢視、甚至強迫被害人做出決定，都對案件毫無幫助，甚至會對被害人帶來二次傷害，尤其是在權力不對等的職場環境。

賴品妤直言，讓自己相當驚訝且無法接受的事，求救信中提到如此差勁的處理，居然發生在民進黨內的婦女部。民進黨2020年才修正了中央黨部性騷擾申訴及懲戒處理辦法，結果理論上該最清楚這些程序、最該和被害人站在一起的婦女部，居然不願好好走程序，且還做出如此不當的處置，實在令人難以接受。

賴品妤指出，民進黨黨部昨天深夜已發出嚴正聲明，向受到傷害的當事人致歉，並承諾將進行後續調查與相關懲處。職場性騷擾零容忍，不當處置更要被嚴厲譴責，對於求救信中提到的問題，黨中央必須詳加調查及嚴加懲處，對於錯誤、違法部分，絕不能姑息，且後續一定要對社會清楚說明處置結果。

對於該起事件，賴品妤直言，性別平等是民進黨必須堅持的重要價值，這是我們對於青年世代及支持者的承諾，必須嚴正以對。