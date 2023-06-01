綠爆性騷如「人選之人」紀錄片　王鴻薇轟林飛帆：九萬領假的？

▲王鴻薇今批時任民進黨副秘書長林飛帆，稱其當時負責監督婦女部，難道不該出來說明清楚？（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

一名民進黨女性前黨工昨夜在臉書控訴，2022年9月在民進黨工作時，遭廠商導演襲胸性騷，但時任婦女部主任的現任副秘書長許嘉恬卻未給予適當協助，引發輿論譁然。國民黨立委王鴻薇今（1）日痛批時任民進黨副秘書長林飛帆，稱其當時負責監督婦女部，難道不該出來說明清楚，「你領九萬是領假的嗎？」她也譏諷，影集《人選之人》原來是民進黨紀錄片，活生生上演。

受到性騷的民進黨前黨工昨夜在臉書貼文，自稱在民進黨工作中被外號「輝哥」的導演性騷：「他將我的頭摁上他的肩，爾後在一個顛簸中我藉故起身，尷尬地看著他，他寒暄道『累了吧，看妳很疲倦』，手又撫摸上我後頸，在下巴肩頭與胸上游移、愛撫與按摩。」該名前黨工指稱，時任民進黨婦女部主任的許嘉恬不僅未給予她幫助，還質問「當下為什麼不跳車？妳怎麼沒有叫出來？」還建議「去華山大草坪手牽手一起練習大叫」，而許嘉恬目前正是黨中央副秘書長。

國民黨立委王鴻薇今早出席記者會，會後受訪提出3個觀點。第一個，被害人在臉書描述被打壓的過程，讓大家突然發現，《人選之人》原來是民進黨紀錄片，裡頭的情節活生生在民進黨裡頭上演。

第二個，民進黨處理此事態度冷漠，跟他們在外長期宣稱的婦女保障、性別平等完全背道而馳，受害者臉書的描述顯示民進黨簡直莫名其妙，當時主管許嘉恬居然會去問受害者「妳當時被性騷時，怎麼不跳車？怎麼不叫出來？」但當時是在高速公路上，難道是要叫受害者跳車嗎？這其實是另一種加害，民進黨說的性平顯然是在欺騙社會大眾！

第三個，許嘉恬處理極為不當，當時監督婦女部的就是時任副秘書長林飛帆，「這件事情你知道嗎？」這樣冷漠打壓，再次迫害受害者，林飛帆難道不該出來說明清楚，「你領九萬是領假的嗎？」王鴻薇並呼叫范雲等綠營女性立委，「妳們能夠容忍嗎？這樣赤裸裸惡劣性騷行為，怎麼會漠視打壓呢？」