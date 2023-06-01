民進黨前黨工遭性騷疑吃案　賴清德宮廟參香未回應

▲賴清德覺修宮參香。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨前黨工31日晚間透過臉書指控自己遭遇的性騷擾事件，而當時的婦女部主任、現為黨副祕書長的許嘉恬沒有給予妥適的協助，疑似有吃案狀況。黨主席賴清德1日上午赴覺修宮參香，面對記者一連串提問「會處理性騷擾案子嗎？」、「性騷零容忍嗎？」、「黨工案要怎麼調查？」賴都未回應。另外，民進黨1日上午本要召開「侯友宜打臉侯市長」記者會，也因故取消。

民進黨議員顏若芳表示，性騷是零容忍，喊話黨中央要嚴懲，在調查結果未出來前先不要下定論；她強調，民進黨重視兩性平權，遇到這樣的問題要正視、要解決，黨要受到外界檢驗。議員林延鳳也說，民進黨捍衛的價值不容被破壞，要說明清楚，黨的精神才能被相信，如果做不到會讓人焦慮。

該名前黨工透過臉書貼文，引用近來知名台劇「人選之人」的台詞，「我們不要就這樣算了，好不好？很多事情不能就這樣算了」為題，描述了自己在真實工作環境中，遭遇一名名為輝哥的導演騷擾，而當時也向時任主管、婦女部主任許嘉恬申訴，但其態度與處理手法令她相當失望，最後選擇離開民進黨。

由於許嘉恬為現任民進黨副秘書長，民進黨深夜火速發出聲明，強調時任婦女部主任在當時疑未妥善處理，未能積極保護受騷擾同仁，致同仁更受傷害，黨部深感遺憾；中央黨部秘書長得知此訊息後，非常重視，除已中止一切與該廠商之合作外，也立刻拉高層級，由性平部主任及主席室主任共同進行調查了解。