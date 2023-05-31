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鐵路便當節6／9登場！國內外42家業者齊聚　台鐵6大主題商品一次看　

▲▼台鐵鐵路便當節推出6大主題商品。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵鐵路便當節推出6大主題鐵道商品。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵舉辦「鐵路便當節」6月9日起至12日在台北車站登場，今年邀請42家業者參加，其中日本鐵道業者13家，已恢復疫情前規模，目標要打破去年653萬元業績。台鐵今年也推出6大主題鐵道商品，更首推台鐵扭蛋22款，其中包含7款迴力車頭及限量版藍皮列車，預估將吸引大批民眾「搶蛋」。

台鐵2023年第8屆鐵路便當節「啟程/享食/永續」6月9日登場，為期4天，台鐵推出兩款紀念酒、六大主題系列商品及多項好康優惠商品，鐵路便當節台鐵局附業營運中心總經理古時彥表示， 今年鐵路便當節總共有42家業者參加，比去年更多，其中日本鐵道業者去年有8家，今年光日本鐵道業者就有13家參加，已恢復疫情前，去年鐵路節業績653萬元，今年目標業績要比去年更好。

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▲▼台鐵鐵路便當節推出6大主題商品。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵鐵路便當節今年首度推出火車扭蛋商品。（圖／記者李姿慧攝）

今年鐵路便當節也首推「台鐵火車扭蛋」，台鐵扭蛋共有22款，其中包含7款迴力功能車頭，特別版藍皮列車更備受矚目，另還有15款站點車廂，每顆扭蛋售價100元，每日限量供應，總計共有4600顆扭蛋。

台鐵副業營運中心業務科科長陳依伶表示，今年鐵路便當節首度推出扭蛋商品，現場設有巨型大扭蛋機，預期將受民眾歡迎；此外，便當節也打造禮賓候車室體驗，花蓮站、南港站禮賓候車室預計今年要營運，因此融合兩車站禮賓候車室意象呈現，裡面也有貴賓室餐食搶先體驗。

▲▼台鐵鐵路便當節推出6大主題鐵道商品。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼台鐵鐵路便當節推出2款紀念酒。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼台鐵鐵路便當節推出6大主題鐵道商品。（圖／記者李姿慧攝）

配合鐵路節主題，以「啟程」主題開啟購物旅程，為慶祝台鐵136周年，台鐵推出「台鐵經典車站紀念酒」，鐵路節購買「台鐵經典車站紀念酒」可獲贈價值199元質感親膚之簡約毛巾1條；台鐵也推出外型為亮眼橘色，R136柴電機車頭造型陳年高粱酒。

此外，台鐵熱銷經典造型一卡通也將搭配抱枕等推出多項組合優惠，在網路商店錯過「名片式車票造型一卡通」預購的民眾，還有在展場購買收藏名片式車票造型一卡通機會。

「享食」主題則推出多款系列商品及熱銷商品優惠組合，在活動現場「台鐵夢工場」櫃位購買扇庫「停車再開」提袋，前50名即可獲贈「彰化扇形車庫百週年紀念特刊」，另還有將具有台鐵文化意涵的工字軌作為設計主軸的簡約系列商品及造型抱枕等組合。

▲▼台鐵鐵路便當節推出6大主題鐵道商品。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼台鐵鐵路便當節推出6大主題鐵道商品。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼台鐵鐵路便當節推出6大主題鐵道商品。（圖／記者李姿慧攝）

「永續」主題則推出退役車款的紀念商品，台鐵首次與知名紙雕作家合作開發的DT668、CT124及CT273共三款立體卡片，真實重現蒸汽火車細緻構造；另台鐵為了感謝DR2800型柴聯自強號陪伴旅客40年歲月，也推出周邊紀念商品，見證世代的永續經營。

台鐵表示，鐵路便當節活動期間在「台鐵夢工場」櫃位消費滿1288元，憑當日消費發票即可參加驚喜扭蛋活動一次，消費滿1688元即可獲得兩次扭蛋機會，單筆發票最多可轉兩次扭蛋，且發票餘額不可累計。

▼台鐵鐵路便當節推出6大主題鐵道商品。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼台鐵鐵路便當節推出6大主題鐵道商品。（圖／記者李姿慧攝）

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