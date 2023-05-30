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防斷料危機！台鐵維修物料國產化破45%　「鋼軌裂縫快篩」環島上路

▲▼台鐵國產化鋼軌裂縫快篩系統，目前已裝在環島之星列車上路。（圖／台鐵）

▲台鐵國產化鋼軌裂縫快篩系統，目前已裝在環島之星列車上路。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

俄烏戰爭及疫情影響，台鐵過往維修物料採購交貨常拖2到3年，且價格昂貴，雖台鐵提早採購因應，但仍有斷料風險，配合軌道國產化，台鐵近年推動維修備品國產化，包括防火抗菌等車廂窗簾布、ATP司機員操作面盤、鋼軌裂縫快篩系統等，國產化比例已達45.28%，預計119年可達50%，年採購上看15億元。

台鐵目前為車隊數量最龐大的鐵路機構，配合交通部國產化政策，台鐵局機務處工事科科長蕭元鎔表示，台鐵推動維修備品國產化，降低車輛、路線等維護成本，扶持國內軌道產業發展，其中維修備品國產化比例已從108年原訂的36%，一路攀升至111年的45.28%，每年對國內業者的採購金額更高達14.55億餘元，預計119年國產化比例更將高達50%，採購金額上看15億元。

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其中台鐵與工研院合作開發「C3W分配閥及可變荷重閥測試設備」，預計年底交付，較原廠便宜1100多萬元外，更具備原廠設備所不具備之中文介面；另外「EMU800型窗簾布」開發，符合「低煙」、「難燃」等歐盟防火安全規定，另也有防紫外線、抗菌等功能，目前已有一列EMU800型電聯車已試裝，未來是否全面推廣仍在評估中。

▲▼台鐵國產化EMU800型車廂車窗遮陽簾。（圖／台鐵）

▲台鐵國產化EMU800型車廂車窗遮陽簾。（圖／台鐵）

此外，台鐵也跟國立高雄科技大學合作，目前成功開發「ATP司機員操作面盤(MMI)」，不僅售價僅為原廠的3分之1，且穩定度及能耗等參數更是優於原廠設備，蕭元鎔表示，MMI目前已購買100組，每組透過國產化將可省下100萬元，預計將優先裝在普悠瑪號、太魯閣號等較新車種，年底前裝設完成，MMI不但螢幕解析度較高，異常次數也較低。

蕭元鎔表示，其他包括「ATP各電子模組維修」及「鋼軌裂縫快篩系統」研製等亦已成功突破原廠限制，研發成果斐然，不僅替台鐵局節省大量公帑，更有助於厚植國內軌道產業之研發能量。

▲▼台鐵機務處工事科科長蕭元鎔。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵機務處工事科科長蕭元鎔。（圖／記者李姿慧攝）

其中「鋼軌裂縫快篩系統」目前已裝設在環島之星列車上，採用雷射每秒5千次偵測，高速行駛過程中，一旦偵測到鋼軌裂縫，將會有紀錄並傳送至列車上。

蕭元鎔指出，過往向國外採購維修備品至少需要半年才能交貨，近年受到疫情和俄烏戰爭影響，交貨時程拉長到2到3年，雖然提早採購因應，但有時候採購數量較少，會有斷料危險，且向國外訂購運輸成本高，物料價格也較高，推動維修備品國產化，不但較便宜，且可在半年內就交貨，也可扶植國內廠商。

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