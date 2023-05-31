「海是生活節」6月登場　體驗花蓮河海文化...20場全免費快報名

▲▼花蓮市公所在璽賓行旅舉辦報名啟動記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「112年海是生活節：河海有約」，即將於6月陸續登場，這次推出海灣沿線走讀、親水體驗活動、種子培訓等多樣化的課程，花蓮市公所30日在璽賓行旅舉辦報名啟動記者會，同時宣布下午3時準時開放報名。花蓮市長魏嘉彥表示，歡迎市民多多參加，體驗花蓮市豐富的河海文化及水域遊憩活動。

魏嘉彥表示，花蓮市作為一個海洋城市，但真正了解海洋、深度接觸海洋的市民不多，為了讓大家更瞭解這片海洋，花蓮市公所藉由辦理「海是生活節」系列活動，讓人群親近大海，也讓大海走進民眾的生活，今年已邁入第七屆，期望透過海是生活節的活動，可以改變民眾從「疏海」轉變為「親海」，更希望能喚起民眾對海洋的保護意識。今年同樣規劃很豐富的系列活動，歡迎大家趕緊報名，活動都是免費參加，千萬不要錯過了。

魏嘉賢議員致詞時表示，謝謝市公所爭取海洋委員會的重要資源，讓海是生活節持續舉辦，也讓大家可以看到花蓮的海邊有多美，希望藉由活動，每個人都可以更了解海、親愛、近海、並且愛上海。

這次的活動是花蓮市公所透過海洋委員會促進地方政府推動海洋事務補助計畫。活動分成三部分，包括有獨木舟種子培訓課程、海灣沿線走讀及親水體驗活動等系列活動，將帶著民眾走進城市裡的自然教室、認識城市裡的大海。

這次邀請已經投入海洋生態多年、台灣第一也是唯一成功推廣不老水手培訓的蘇帆海洋基金會，在6月10、11日兩天舉辦「種子培訓課程」，藉此培育出更多的獨木舟教練人才。

▲花蓮市長魏嘉彥表歡迎市民多多參加，體驗花蓮市豐富的河海文化及水域遊憩活動。

「海灣沿線走讀」共8場次，由荒野保護協會帶領大家探索美崙山的文史、美崙溪生態，及夜訪美崙山，讓大家用耳、用鼻、用眼去感受夜晚的美崙山，活動場次為07/30、8/06、8/12、8/26；以及花蓮縣野鳥學會則帶著民眾，在花蓮溪觀察周邊的昆蟲及鳥類，也許朱鸝、五色鳥、太田樹蛙、栗小鷺、黑頭文鳥就在你身旁，活動場次為7/2、7/30、8/13、9/17。

另外蘇帆海洋基金會及洄遊吧規劃豐富的親水體驗活動，民眾可以跟著教練的腳步，在美崙溪口划獨木舟，一起踏浪親水、感受海洋魅力，場次為7/01、7/08、7/15 、7/22、7/29、8/05、8/12、8/19；另外還有4場次的賞鯨體驗，分別為7/15、7/24、7/30、8/12，內容豐富，歡迎大家踴躍報名。

各場次統一在5月30日週二，下午3時開放報名。全部活動均採上網報名，詳細資訊請上花蓮市公所官網或粉專查詢。