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學以致用展風情　台南光華高中畢業成果展華麗登場

▲台南市光華高中5月陸續舉辦畢業成果展覽，將3年所學，透過韓國週與伸展舞台秀等專題活動，呈現在所有師生與家長眼前。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市光華高中5月陸續舉辦畢業成果展覽，將3年所學，透過韓國週與伸展舞台秀等專題活動，呈現在所有師生與家長眼前。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

盛夏將屆，不久就是校園驪歌響起的時節，台南市光華高中餐飲科（含觀光餐飲學程）與流行服飾科（含時尚設計學程）於5月陸續舉辦畢業成果展覽，將3年所學，透過韓國週與伸展舞台秀等專題活動，呈現在所有師生與家長眼前。

▲台南市光華高中5月陸續舉辦畢業成果展覽，將3年所學，透過韓國週與伸展舞台秀等專題活動，呈現在所有師生與家長眼前。（圖／記者林悅翻攝，下同）

隨著韓劇在台灣流行，不少年輕人成為「哈韓族」。光華高中餐飲科隨著年輕學子的喜好，以「韓國週」作為畢業展的主題。融合學生在課程中所習得的韓國語言，搭配觀光遊程設計和餐飲相關技能，舉辦了內容包含「來去韓國傳統市集」、「來辦一場韓國市集吧！」與「我的韓國畢業旅行自己來設計」等系列活動，同時邀請到知名韓國網路創作者「胃酸人」到校分享，獲得學生一致好評。

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▲台南市光華高中5月陸續舉辦畢業成果展覽，將3年所學，透過韓國週與伸展舞台秀等專題活動，呈現在所有師生與家長眼前。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在演講中，韓國歐巴接地氣的介紹韓國傳統市集的文化與飲食，讓學生們發現一些有趣的事實，連連多次驚呼「原來」！原來東大門市場、廣藏市場和南大門市場的背後歷史淵源這麼深！原來韓國人的傳統飲料是鍋巴水！原來西大門你永遠找不到！原來綠豆煎餅跟北韓有關係！學生們透過這場演講，更深入地瞭解韓國和台灣文化的差異。

▲台南市光華高中5月陸續舉辦畢業成果展覽，將3年所學，透過韓國週與伸展舞台秀等專題活動，呈現在所有師生與家長眼前。（圖／記者林悅翻攝，下同）

流行服飾科則在5月26日晚上在該校禮堂辦理一場規模盛大的服裝發表秀。畢業同學以Infinity為主題，藉由文化為敘事軸線，透過視覺藝術與服飾造型的結合，呈現服飾工藝的藝術特色，將多元媒材解構、重組、再生、利用，創造出風格獨特新穎的作品。

▲台南市光華高中5月陸續舉辦畢業成果展覽，將3年所學，透過韓國週與伸展舞台秀等專題活動，呈現在所有師生與家長眼前。（圖／記者林悅翻攝，下同）

流行服飾科張婉玲主任表示，本次服裝展演，由高三畢業同學們設計、縫製了90多套服飾，包括由陳佩誼、陳姿均、王楨勻、吳昱廷同學所設計的京采系列服飾，融合傳統技藝與永續發展概念，呈現東西文化交融的美感，曾在全國永續創意設計競賽中獲得第1名。

▲台南市光華高中5月陸續舉辦畢業成果展覽，將3年所學，透過韓國週與伸展舞台秀等專題活動，呈現在所有師生與家長眼前。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而由李佳臻、鄒宜蓁、潘雨廷、龔珈儀同學共同設計的『「齡」距離〜銀族時尚新視野』等系列作品，以在地產業所提供的螢光塗層印花環保纖維布料，開發銀髮族長輩服飾，讓銀髮族群的服飾兼具時尚感與安全性。在本次展演中，同時邀請光華高中樂齡學習中心的長輩共同參加，讓青銀共學的理念，具體地在學校環境中實踐。

對於同學們的成果展現，張敬川校長特別感謝師長的指導與家長的支持，並認為：『「多元培力、適性展能」一直是本校依循的辦學理念，我們相信，只要給予適合的舞台，同學們就能綻放自己的光彩。』

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