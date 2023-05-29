新北22商圈補助提案出爐　6月起多種主題任你玩

▲瑞芳九份商圈發展協會辦理提燈夜遊九份。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為行銷新北商圈文化，並提振經濟成長，新北市政府持續推動「活絡新北市商圈振興補助計畫」，今年度總計有22個商圈提案，包含「在地文化體驗活動」、「特色文化輕旅行」、「傳統技藝體驗活動」、「消費抽獎活動」等多種主題。各商圈活動將於6月份開跑，透過補助商圈辦理主題式活動，吸引民眾到新北商圈遊玩消費。

經發局長何怡明指出，新北市自2020年起以「活絡新北市商圈振興補助計畫」，鼓勵商圈自主辦理特色活動，有效提升各商圈平均2成業績，截至2022年整體帶動約2億1230萬元商機。今年22個商圈參與補助計畫，如瑞芳區九份商圈發展協會辦理提燈夜遊九份、穿旗袍體驗九份風華等輕旅行活動；永和中興街韓國商圈推出著韓服體驗古玩投壺遊戲；新莊廟街發展協會則結合特色廟宇、店家舉辦文武雙全十項挑戰賽。

▲坪林商圈串連在地茶文化舉辦音樂會，吸引親子族群遊逛坪林。

何怡明表示，石碇商圈預計在7月份舉辦「第二屆石碇鱷魚節」，以吉祥物「淡碇鱷」為主題，辦理鱷魚變裝踩街活動及系列生態文化小旅行。新莊廟街商圈則結合廟宇活動，推出「暢遊新莊廟街-文武雙全十項挑戰賽暨創意市集」，結合新莊在地文化設計關卡，並設置親子手作、藝術創作及文創等市集攤位。深坑商圈則推出「2023深童飲食親子體驗任務」，在暑假期間以辦理豆腐DIY體驗課程、親子大地遊戲及邀請在地團體及街頭藝人走動式表演，串聯古色老街及懷舊意象帶動當地消費。

今年商圈組織持續攜手共同努力，以更有趣的活動，提供民眾多樣性的體驗。各商圈活動將於6月開始陸續辦理，活動詳情請鎖定「新北市經發局」官網、「來趣新北金發局」臉書與各商圈粉絲專頁。