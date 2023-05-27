迎觀光熱潮！花蓮參加5大旅展　台北觀光博覽會先登場

▲▼花蓮整合縣內觀光相關協會及業者參加今年台北國際觀光博覽會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了迎接疫後國內外遊客觀光熱潮，花蓮縣政府鎖定家庭、企業旅遊等不同客源，串連各項永續樂活及特色遊程，整合縣內觀光相關協會及業者參加今年台北國際觀光博覽會、高雄市旅行公會國際旅展、新竹國際觀光旅展、台北國際夏季旅展、ITF台北國際旅展等年度5大旅展。

26日於台北世貿一館登場的年度首場旅展「台北國際觀光博覽會」，花蓮縣政府以錐麓古道、白楊步道、瓦拉米步道等縣內絕美步道為佈展意象設置花蓮形象館，以「永續洄瀾美埊」為主題展現花蓮美好山水，縣長徐榛蔚歡迎國內外遊客，趁旅展期間來花蓮形象館參觀安排暑假等假期行程，到花蓮體驗慢活的深度旅遊！

花蓮縣政府觀光處表示，今年邁入第17年的「台北國際觀光博覽會」於5月26日至29日熱鬧登場，為了讓更多民眾了解花蓮觀光資源與景點，縣府整合縣內旅宿行等觀光相關協會，邀請飯店、溫泉、賞鯨、伴手禮等業者推出優惠方案，並以「永續洄瀾美埊（ㄉ一ˋ）」為主題於各場次旅展中展現花蓮美麗山水景緻。本次「台北國際觀光博覽會」旅展將以「花蓮絕美步道」活動為花蓮形象館設計主軸，呈現花蓮囊括山景及海景、橫跨北中南各區，包含一般山海步道、小百岳及入門型百岳等級的二十條絕美步道，吸引民眾前來花蓮探索每條步道特殊的自然風光，藉由花蓮大自然的山海美景體驗「花蓮的日常，就是都會的嚮往」！

▲▼花蓮以縣內絕美步道為佈展意象設置花蓮形象館。

觀光處表示，花蓮絕美步道推廣活動期間為今年4月1日至11月30日，只要前往花蓮精選 20 條步道，持花蓮絕美步道字卡與 「指定拍照點」合照，並上傳活動網站，完成任選 5 條步道即可獲得運動水壺，完成 10 條可獲得 Goretex 防水帽，完成全部 20 條步道者就可獲得雙人休閒折疊椅，各項獎品依登錄完成時間依序限量提供。詳情請見活動官網（https://hlbts.tw）或洽詢電話 0930-309-672。

此外為推動永續樂遊花蓮，花蓮縣政府也加碼推出「永續遊花蓮獎勵方案」，分別針對自由行和旅行社推出獎勵措施，促進遊客至花蓮住宿旅遊，引動食宿遊購行各項消費；自由行旅客只要在花蓮合法旅宿業住宿，並前往本活動任三項指定旅遊點，至活動網站登錄即可參加抽獎，將有機會把特斯拉汽車開回家。本次活動也跟花蓮縣內旅宿業合作，特別增加旅宿推廣獎，凡旅客住宿登錄抽獎最多之「旅館」業者前五名，每名獎勵五萬元，旅客住宿登錄抽獎最多之「民宿」業者前五名，每名獎勵三萬元，詳情請見活動官網（https://trip.hl.gov.tw/）。

除了本次「台北國際觀光博覽會」之外，花蓮縣政府也鎖定嘉義、台南、高雄、屏東等南部遊客，結合縣內瑞穗、安通溫泉等花蓮南區旅宿行業者參加於高雄展覽館舉辦的「高雄市旅行公會國際旅展6/2-6/5）」，並對準新竹科技園區等高科技企業員工，聯合縣內眾多五星級飯店與休閒旅遊業者參加於竹北體育館「新竹國際觀光旅展（6/16-6/19）」，讓中南部遊客能就近選購花蓮優質旅宿行產品，更擴大縣內觀光產業產值與商機。

