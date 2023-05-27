　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

迎觀光熱潮！花蓮參加5大旅展　台北觀光博覽會先登場

▲▼花蓮整合縣內觀光相關協會及業者參加今年台北國際觀光博覽會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮整合縣內觀光相關協會及業者參加今年台北國際觀光博覽會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了迎接疫後國內外遊客觀光熱潮，花蓮縣政府鎖定家庭、企業旅遊等不同客源，串連各項永續樂活及特色遊程，整合縣內觀光相關協會及業者參加今年台北國際觀光博覽會、高雄市旅行公會國際旅展、新竹國際觀光旅展、台北國際夏季旅展、ITF台北國際旅展等年度5大旅展。

26日於台北世貿一館登場的年度首場旅展「台北國際觀光博覽會」，花蓮縣政府以錐麓古道、白楊步道、瓦拉米步道等縣內絕美步道為佈展意象設置花蓮形象館，以「永續洄瀾美埊」為主題展現花蓮美好山水，縣長徐榛蔚歡迎國內外遊客，趁旅展期間來花蓮形象館參觀安排暑假等假期行程，到花蓮體驗慢活的深度旅遊！

▲▼花蓮整合縣內觀光相關協會及業者參加今年台北國際觀光博覽會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府觀光處表示，今年邁入第17年的「台北國際觀光博覽會」於5月26日至29日熱鬧登場，為了讓更多民眾了解花蓮觀光資源與景點，縣府整合縣內旅宿行等觀光相關協會，邀請飯店、溫泉、賞鯨、伴手禮等業者推出優惠方案，並以「永續洄瀾美埊（ㄉ一ˋ）」為主題於各場次旅展中展現花蓮美麗山水景緻。本次「台北國際觀光博覽會」旅展將以「花蓮絕美步道」活動為花蓮形象館設計主軸，呈現花蓮囊括山景及海景、橫跨北中南各區，包含一般山海步道、小百岳及入門型百岳等級的二十條絕美步道，吸引民眾前來花蓮探索每條步道特殊的自然風光，藉由花蓮大自然的山海美景體驗「花蓮的日常，就是都會的嚮往」！

▲▼花蓮整合縣內觀光相關協會及業者參加今年台北國際觀光博覽會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮以縣內絕美步道為佈展意象設置花蓮形象館。

觀光處表示，花蓮絕美步道推廣活動期間為今年4月1日至11月30日，只要前往花蓮精選 20 條步道，持花蓮絕美步道字卡與 「指定拍照點」合照，並上傳活動網站，完成任選 5 條步道即可獲得運動水壺，完成 10 條可獲得 Goretex 防水帽，完成全部 20 條步道者就可獲得雙人休閒折疊椅，各項獎品依登錄完成時間依序限量提供。詳情請見活動官網（https://hlbts.tw）或洽詢電話 0930-309-672。

▲▼花蓮整合縣內觀光相關協會及業者參加今年台北國際觀光博覽會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

此外為推動永續樂遊花蓮，花蓮縣政府也加碼推出「永續遊花蓮獎勵方案」，分別針對自由行和旅行社推出獎勵措施，促進遊客至花蓮住宿旅遊，引動食宿遊購行各項消費；自由行旅客只要在花蓮合法旅宿業住宿，並前往本活動任三項指定旅遊點，至活動網站登錄即可參加抽獎，將有機會把特斯拉汽車開回家。本次活動也跟花蓮縣內旅宿業合作，特別增加旅宿推廣獎，凡旅客住宿登錄抽獎最多之「旅館」業者前五名，每名獎勵五萬元，旅客住宿登錄抽獎最多之「民宿」業者前五名，每名獎勵三萬元，詳情請見活動官網（https://trip.hl.gov.tw/）。

除了本次「台北國際觀光博覽會」之外，花蓮縣政府也鎖定嘉義、台南、高雄、屏東等南部遊客，結合縣內瑞穗、安通溫泉等花蓮南區旅宿行業者參加於高雄展覽館舉辦的「高雄市旅行公會國際旅展6/2-6/5）」，並對準新竹科技園區等高科技企業員工，聯合縣內眾多五星級飯店與休閒旅遊業者參加於竹北體育館「新竹國際觀光旅展（6/16-6/19）」，讓中南部遊客能就近選購花蓮優質旅宿行產品，更擴大縣內觀光產業產值與商機。
 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
韓媒狂報「大王具足蟲拉麵」　嚇壞一票網友！真實反應曝光
連續PO文開罵許藍方！　美女律師：哪個元配可以忍
黃仁勳台大畢典致詞精華！　輝達3個小故事華麗轉身「台股救世主
快訊／飛龍瀑布最後罹難者回家了！　成功吊掛下山
快訊／超商浩克出招了！　宣布提告
快訊／中共航母山東號「通過台灣海峽」
滴妹「再睡5分鐘」宣布停售部分品項：南部水質異常
偷開竹聯大哥賓士G63被撞爛！　車行員工慘噴880萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

迎觀光熱潮！花蓮參加5大旅展　台北觀光博覽會先登場

為33確診孕婦接生寶寶　屏基今辦Covid Angel寶寶聯誼會

台塑企業暨王詹樣公益信託藝文下鄉　兒童劇團嘉義太保演出

認同自我！　花蓮市長魏嘉彥邀請清潔隊看《做工的人》

侯友宜5／28屏東鄉親見面會　蘇清泉屏東之友會架大型看板支持

守護家園的後盾　南消119民治備援中心大升級

中嘉學院攜手基隆七堵國小　學子體驗節目製播表達想法

藝人黑面帶領綜藝團入監表演　暖心撫慰收容人思親之情

TTE台北旅展行銷桃園＋世客博　樂遊桃園展攤打卡送好禮

百萬冠軍茶出爐！坪林全億茶行努力25年　首奪新北包種茶王

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

妹子生日收「壽塔+女子樂隊」　她一臉驚慌...網：差點被送走

神猛手工修復汽車凹痕　免烤漆、無需換板金！

男買冰炫風要求不攪拌　自備電鑽DIY完美融合！

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

紅豆妹「台語碎唸」豹貓　父女機關槍轟炸喵無奈

迎觀光熱潮！花蓮參加5大旅展　台北觀光博覽會先登場

為33確診孕婦接生寶寶　屏基今辦Covid Angel寶寶聯誼會

台塑企業暨王詹樣公益信託藝文下鄉　兒童劇團嘉義太保演出

認同自我！　花蓮市長魏嘉彥邀請清潔隊看《做工的人》

侯友宜5／28屏東鄉親見面會　蘇清泉屏東之友會架大型看板支持

守護家園的後盾　南消119民治備援中心大升級

中嘉學院攜手基隆七堵國小　學子體驗節目製播表達想法

藝人黑面帶領綜藝團入監表演　暖心撫慰收容人思親之情

TTE台北旅展行銷桃園＋世客博　樂遊桃園展攤打卡送好禮

百萬冠軍茶出爐！坪林全億茶行努力25年　首奪新北包種茶王

汐止站前麥當勞撤「新據點選它？」　專家評估：可能性低

補強藍營關係！　侯友宜6／7與中常委「午餐便當會」

求醫師幫打止痛劑遭拒...莽男大鬧急診室　桃園警到場制止

2023韓國流行包包趨勢！吐司包、月牙包超火　可愛玩偶吊飾一定要掛

迎觀光熱潮！花蓮參加5大旅展　台北觀光博覽會先登場

左手突癢2天「胸背爬滿疹子」！女星就醫被告知：病毒侵蝕到神經系統了

韓媒狂報「大王具足蟲拉麵」　嚇壞一票網友！真實反應曝光

玉山盃／吳紹遠臨危授命中繼6.1局好投　新竹市無退路搶勝

棒球名校停招！學生紛紛出走　嘉義仁義高中擬復招2班90人

丈夫「過世8個月」她懷上二胎！　只為完成老公遺願

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

地方熱門新聞

黑面帶領綜藝團入監表演　暖心撫慰收容人

學童喝牛奶腹痛送醫　謝國樑探視回應

南警機智助毛小孩平安返家

西螺警獲全國模範警察　謝太平媽祖神恩

嘉義湖仔內夜市彌陀夜市對決

大霧鎖金門！百人受困怒吼：我要回家

南消119民治備援中心大升級

毛小孩受驚躲入山中　動保員與愛心人士攜手尋回

屏高中生闖美奪世界機器人大賽金牌

消防小小兵救災救護我最行

中市府物調券第二天兌換順利

7萬支保特瓶做賽衣　太魯閣馬拉松報名開跑

陳建仁視察桃機　蘇俊賓爭取添購機捷列車

解決大溪塞車噩夢　市議員提「解方」

更多熱門

相關新聞

台南光華高中畢業成果展華麗登場

台南光華高中畢業成果展華麗登場

盛夏將屆，不久就是校園驪歌響起的時節，台南市光華高中餐飲科（含觀光餐飲學程）與流行服飾科（含時尚設計學程）於5月陸續舉辦畢業成果展覽，將3年所學，透過韓國週與伸展舞台秀等專題活動，呈現在所有師生與家長眼前。

台大校長讚黃仁勳是學習典範！勉畢業生：態度讓人生高度提升

台大校長讚黃仁勳是學習典範！勉畢業生：態度讓人生高度提升

初夏線上旅展登場！星宇航空全航線機票9折　17優惠航點一次看

初夏線上旅展登場！星宇航空全航線機票9折　17優惠航點一次看

線上旅展開跑！華航全航線88折「長程再折千元」　布拉格2.3萬元起

線上旅展開跑！華航全航線88折「長程再折千元」　布拉格2.3萬元起

直擊台北旅展人潮！民眾一早從桃園來

直擊台北旅展人潮！民眾一早從桃園來

關鍵字：

疫情解封觀光熱潮旅展博覽會登場

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃出現雙眼牆「強度已超過顛峰」　全球路徑預測曝光

李坤城兒怒控「林靖恩5行徑」

周一晨發海警！強颱雨彈連轟4天

快訊／深夜大雨特報　颱風3重點提醒

婦人報警　警上門翻出陳年3嬰骸

妹子吃完火鍋喉嚨痛！就醫10分鐘亡

挖呀挖正妹老師「吃飯照流出」

男怨打方向燈換車道遭罰3000！網揪2關鍵

7-11思樂冰開賣了！每日限量30杯　價格曝光

李坤城「存款幾乎見底」負債內幕曝！

比鮮奶茶好喝「妹子每天喝1杯」　內行上癮：一生推

曾文水庫蓄水量3天掉900萬噸！南水局解答

小6生只吃蒸煮物竟脂肪肝！醫點名「2食物」害的

男照顧媽媽20年失控　母被狂揍7天慘死

台灣洗腎率世界第1！營養師揭6大護腎妙招

更多

最夯影音

更多
正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得
前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面