瑪娃怎還在這！今風雨最明顯　降雨熱區曝

▲瑪娃緩慢北上中。（圖／翻攝彭啟明臉書）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局持續發布中度颱風瑪娃海上警報，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書表示，颱風在過去一天真的移動很慢，已經周三了，怎麼還在台灣東南側，預計今天北部、東半部風雨會是最明顯的時候，降雨熱區仍在宜蘭山區，提醒您外出要多留意。

▼今日風雨最明顯。（圖／氣象局）



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彭啟明說，預計瑪娃今會稍微加速北上，而中南部天氣相對很穩定，不過，仍要留意有局部對流發展機會；周四颱風向東北轉向，台灣受到偏北到西北風影響，宜蘭平地降雨減緩，北部山區累積雨量稍多；周五颱風遠離，北部降雨緩和，風力減弱。

彭啟明提醒，颱風長浪可能持續到周末，避免東北部沿岸活動及上山，注意天氣變化，安全為上。

▼今晨0時至6時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局表示，瑪娃今晨5時在鵝鑾鼻東方約420公里海面上，以每小時9轉13公里速度，向北轉北北東移動，暴風圈影響巴士海峽及台灣東南部海面，並逐漸進入台灣東北部海面，對巴士海峽、東南部及東北部海面構成威脅，預計此颱風強度未來有稍減弱的趨勢。

氣象局預報員黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，今天是瑪娃最靠近的時間，也是風雨最明顯的一天，預計最快晚間解除海上警報。

▲▼最新颱風動態。（圖／氣象局）

