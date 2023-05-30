瑪娃貼近「北台越晚雨越大」！明2地防雨彈　 最快解除海警時間曝

記者閔文昱／綜合報導

中度颱風瑪娃持續北上，暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部海面。中央氣象局指出，隨著瑪娃靠近台灣，今晚東北部及北部雨勢會愈加明顯，依目前路徑來看，最快31日到6月1日就會脫離暴風圈的範圍，預估31日深夜解除海上颱風警報。

氣象局課長林秉煜表示，颱風瑪娃目前距離鵝鑾鼻東南東方440公里，未來將以較緩慢速度往北北東方向前進，目前受颱風外圍環流影響，宜蘭、花蓮及大台北地區出現較明顯雨勢，今晚到明天白天會愈加明顯，氣象局已針對宜蘭山區和台中山區發布大雨特報，到了明天宜蘭地區、北部山區依然會有大雨出現機率。

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▲5月30日20時30分海上颱風警報。（圖／中央氣象局）

林秉煜提醒，明天綠島、蘭嶼會出現9到12級強陣風，苗栗以南到台南地區以及澎湖也都會有強風；另外，基隆北海岸、南部、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島有機率出現6公尺以上浪高，西半部也有機會出現2到3公尺浪高，提醒民眾盡量避面前往海邊活動。

根據晚間8點30分最新警報單指出，瑪娃颱風中心位置在在在北緯20.8度，東經125.0度，即在鵝鑾鼻的東南東方約440公里之海面上，以每小時9公里速度，向北北東轉北進行，巴士海峽、台灣東南部海面(含蘭嶼、綠島)、台灣東北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

▲氣象局最新說明。（圖／翻攝自氣象局直播）

氣象局指出，明天(31日)持續受到颱風外圍環流影響，北部、東半部地區都容易出現間歇性陣雨，其中宜蘭地區及北部山區降雨較為持續，有局部大雨或豪雨發生的機率，請大家特別留意，中南部地區雲量稍增，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，北部及宜花高溫稍下降，約28到31度，其他地區高溫仍可以來到32到34度，台南、高雄及金門局部地區有36度左右高溫發生的機率，外出活動請注意防曬、多補充水分。

氣象局提醒，周四、周五雖颱風逐漸遠離，但沿海仍有大浪，東台灣沿海浪高可以來到3至5米，周日以前基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生，非必要請勿前往海邊活動，預計最快31日到6月1日脫離暴風圈範圍，並在31日深夜解除海上颱風警報。