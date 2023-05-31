瑪娃龜速今影響最劇！　7縣市豪大雨

▲氣象局觀測，瑪娃今晨5時在鵝鑾鼻東方約420公里海面上。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風瑪娃龜速飄向北方，北北基等7縣市豪大雨特報！中央氣象局預報員黃恩鴻表示，今天（31日）是瑪娃最靠近的時間，也是風雨最明顯的一天，預計最快晚間解除海上警報。

豪雨特報：宜蘭縣

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大雨特報：基隆市、台北市、新北市、新竹縣、台中市、花蓮縣

氣象局清晨發布「豪大雨特報」，颱風外圍環流影響，今日宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生，大台北、花蓮及新竹、台中山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及強陣風。

▲▼今日風雨最明顯。（圖／氣象局）



氣象局觀測，瑪娃今晨5時在鵝鑾鼻東方約420公里海面上，以每小時9轉13公里速度，向北轉北北東移動，暴風圈影響巴士海峽及台灣東南部海面，並逐漸進入台灣東北部海面，對巴士海峽、東南部及東北部海面構成威脅，預計此颱風強度未來有稍減弱的趨勢。

氣象局提醒，巴士海峽及台灣附近各海面風浪明顯偏大，基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，尤其東南部（含蘭嶼、綠島）沿海易有6米浪高，基隆北海岸、東北部、東部、恆春半島沿海易有4至5米浪高，請避免前往海邊活動。

▲▼氣象局預計最快今晚解除海上警報。（圖／氣象局）



氣象局也發布「陸上強風特報」，今日蘭嶼易有11至12級強陣風，台南至苗栗沿海空曠地區及澎湖、綠島易有9至10級強陣風，新竹以北、基隆北海岸、東半部、高雄沿海空曠地區、台南至苗栗地區、恆春半島、金門、馬祖亦有較強陣風。

黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天和周四受到颱風外圍環流影響，今日北部、東半部有降雨，其中以東北部、北部山區降雨較明顯，宜蘭山區有發布豪雨特報；周四雨區差不多，北部降雨為主，北部山區可能有局部大雨，其他地區有局部零星短暫陣雨，各地降雨下半天會逐漸趨緩。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



黃恩鴻提到，今天是瑪娃最靠近的時間，也是風雨最明顯的一天，預計最快晚間解除海上警報。

黃恩鴻說，周五颱風明顯減弱且滿遠離，但仍有外圍水氣進來，北部有局部短暫陣雨，花東有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；周六到下周二各地多雲到晴，東半部有零星短暫陣雨，午後山區有零星短暫雷陣雨，其中周六南部和各地山區也有局部短暫雷陣雨。