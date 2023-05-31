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快訊／中颱瑪娃最新位置曝光　氣象局：過去3小時強度略為減弱

▲▼快訊／中颱瑪娃最新位置曝光　氣象局：過去3小時強度減弱。（圖／氣象局）

▲中颱瑪娃目前位於鵝鑾鼻東南東方海面。（圖／氣象局）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中度颱風瑪娃持續北上，暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部海面。對此，氣象局表示，瑪娃颱風過去3小時強度略為減弱，目前中心在鵝鑾鼻東南東方海面，向北北東轉北移動。

氣象局30日深夜11時30分持續針對颱風發出海上警報，目前瑪娃中心位於北緯21度，東經125度，即在鵝鑾鼻的東南東方約440公里海面上，並以每小時9公里速度，向北北東轉北進行，中心最大風速每秒38公尺（約每小時137公里），相當於13級風、瞬間最大陣風每秒48公尺（約每小時173公里），相當於15級風。

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根據最新資料顯示，第2號颱風過去3小時強度略為減弱，目前中心在鵝鑾鼻東南東方海面，向北北東轉北移動，其暴風圈影響巴士海峽及台灣東南部海面，並逐漸進入台灣東北部海面，對巴士海峽、台灣東南部及台灣東北部海面構成威脅。

氣象局指出，巴士海峽、台灣東南部海面(含蘭嶼、綠島)、台灣東北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

▲▼快訊／中颱瑪娃最新位置曝光　氣象局：過去3小時強度減弱。（圖／氣象局）

▲氣象局表示，颱風在過去3小時強度略有減弱。（圖／氣象局）

此外，中央氣象局預測，31日颱風外圍環流影響，台灣東北部地區及北部山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部及東部地區有短暫陣雨，東南部地區及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局指出，30日颱風外圍環流影響，北部、東半部地區出現間歇性陣雨，午後南部地區及中部山區也出現局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生；北部及宜花高溫31到33度，其他地區及金門34到36度，台南南化出現38.4度的極端高溫。

氣象局表示，31日持續受到颱風外圍環流影響，北部、東半部地區都容易出現間歇性陣雨，隨著颱風北上，環境逐漸轉為偏北風，宜蘭地區及北部山區的雨勢再增加，降雨也較持續，有局部大雨或豪雨發生的機率，請特別留意，而中南部地區為多雲可見陽光，午後有局部短暫雷陣雨發展；氣溫方面，北部及宜花高溫稍下降，約28到31度，其他地區高溫仍可達到32到34度，尤其台南、高雄及金門局部地區可能超過36度，外出活動請注意防曬並多補充水分。

▲▼快訊／中颱瑪娃最新位置曝光　氣象局：過去3小時強度減弱。（圖／氣象局）

▲北部、東半部地區31日容易出現間歇性陣雨。（圖／氣象局）

此外，氣象局指出，今年第2號颱風瑪娃，晚上8時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方440公里的海面上，向北北東轉北緩慢前進；颱風較為接近期間，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、南部沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，其中北海岸、東半部沿海浪高可達6米以上，非必要請勿前往海邊活動，海上作業船隻也請特別留意。

氣象局表示，隨著風場逐漸轉為偏北風，強風區域也稍微擴大，蘭嶼易有11至12級的強陣風，台南至苗栗沿海空曠地區及澎湖、綠島易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區、金門、馬祖及台南至苗栗內陸地區也有較強陣風，外出活動、機車騎士及行經高架路段車輛請特別小心安全，招牌、懸掛物等也請加強固定。

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