瑪娃平行北上！最新衛星照曝　2地防「大量降雨」

▲最新瑪娃衛星雲圖。（圖／翻攝RAMMB）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，中度颱風瑪娃在台灣東側海面，偏北平行東海岸前進，與台灣保持等距；今天（31日）、周四北部山區、東北部山區將累積大量降雨，易有坍方、落石發生。而最新瑪娃衛星雲圖照也曝光。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，由於瑪娃是半徑300公里的「大型颱風」，暴風圈邊緣仍將先後掠過東側各海域，未來轉向通過琉球附近，繼續向日本南方海面前進。

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▼瑪娃緩慢飄向北方。（翻攝NRL Tropical Cyclone Page）





吳德榮說，今晨迎風面大台北、宜蘭、花蓮有明顯降雨，瑪娃的螺旋雲帶還在海上，台灣迎風面有地形抬升的回波消長；最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天、周四受瑪娃外圍環流影響，迎風面北部、東半部有局部陣雨的機率，北部及花蓮以北降雨較明顯，尤其北部山區及東北部山區將累積大量降雨，易有坍方、落石的發生。

吳德榮指出，背風面中南部平地天氣晴熱、氣溫偏高，午後山區有小範圍強對流發生的機率，沿海應持續注意強風巨浪，避免海邊活動；周五瑪娃外圍環流對陸地的影響減小，降雨趨緩，竹苗以北、東半部仍有局部短暫陣雨。



吳德榮分析，周六、周日瑪娃減弱遠離，台灣天氣好轉，各地晴時多雲，漸熱如夏，中南部山區午後及花東偶有局部短暫陣雨的機率；下周一、下周二各地晴時多雲，熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。

▼最新瑪娃衛星雲圖。（圖／翻攝日本氣象廳網站）



氣象局持續發布海上警報，瑪娃今晨5時在鵝鑾鼻東方約420公里海面上，以每小時9轉13公里速度，向北轉北北東移動，暴風圈影響巴士海峽及台灣東南部海面，並逐漸進入台灣東北部海面，對巴士海峽、東南部及東北部海面構成威脅，預計此颱風強度未來有稍減弱的趨勢。

氣象局預報員黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，今天是瑪娃最靠近的時間，也是風雨最明顯的一天，預計最快晚間解除海上警報。

▲▼氣象局預計最快今晚解除海上警報。（圖／氣象局）

