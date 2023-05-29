培育頂級餐飲人才！弘光科大與17間國際飯店、米其林餐廳產學合作

▲弘光科技大學餐旅管理系與多間五星級飯店、米其林餐廳簽署「企業學院合作備忘錄」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／台中報導

弘光科技大學餐旅管理系29日與8間五星級國際飯店、4家知名連鎖餐飲集團、5間米其林餐廳及特色餐廳簽署「企業學院合作備忘錄」，透過成立企業學院引進業界師資，縮短學用落差。

弘光科技大學餐旅管理系吳松濂表示，今日完成簽約、加入弘光餐旅系企業學院的17家企業包括：晶華酒店、香格里拉台北遠東國際大飯店、台北文華東方酒店、亞都麗緻集團、裕元花園酒店、台中長榮酒店、日月千喜酒店、雲朗集團、鼎泰豐、瓦城泰統集團、王品餐飲集團、饗賓餐旅事業股份有限公司、侯布雄法式甜點（米其林2星） 、星野餐飲集團旗下JL studio餐廳（米其林2星）及与玥樓（米其林餐盤推薦）、FORCHETTA餐廳（米其林1星）、頂粵吉品餐廳。

吳松濂指出，疫情後餐旅業除出現嚴重缺工的情形，高端飯店、連鎖餐飲集團、特色餐廳業者也紛紛反應，企業更擔心的是如何選才、留才、培養中高階主管，維持住高品質服務及口碑。因此，他和講座教授容繼業、學校主管討論研商，決定成立企業學院，引進加入企業學院的高端業界師資，到系上協同教學或開辦特色課程、講座，大大縮短學生進入職場的學用落差。

「弘光餐旅系校友在業界優異的表現深獲肯定，因此，邀請頂尖飯店、連鎖企業、特色餐廳加入企業學院獲得極大迴響。」吳松濂說，經過嚴選與這17間企業簽署「企業學院合作備忘錄」後，弘光餐旅系便成為國際頂尖餐旅企業的人才訓練中心，這17間企業則會優先提供實習、就業、升遷機會給優秀的弘光餐旅系學生。

吳松濂強調，餐旅系許多校友目前在各知名餐旅企業擔任中高階幹部，他相當有信心企業學院能成為企業最佳人才庫，為了讓實習與就業無縫接軌，從112學年度起，餐旅系學生實習課程安排從大三調整到大四，這樣一來，實習表現優秀的學生企業可以直接聘用。