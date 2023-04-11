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防止餐飲浪費再出招！　陸官方擬對宴席單桌超6600元實施重點監管

▲大陸國家發改委提《意見徵集稿》，擬要求監管宴會內的浪費行為。（圖／CFP）

▲大陸國家發改委提《意見徵集稿》，擬要求監管宴會內的浪費行為。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家發改委昨（10）日發布《關於防止和減少餐飲浪費的公告（徵求意見稿）》，該意見稿提出8向具體要求，包括要求有關部門對宴會套餐特別是酒店宴會套餐、單桌1500元人民幣（約6600元新台幣）以上（不含酒水）宴會套餐實行重點監管。這份意見徵集稿為期15天，引起外界熱議。

▲大陸國家發改委提《意見徵集稿》，擬要求監管宴會內的浪費行為。（圖／CFP）

《人民網》報導，《徵求意見稿》稱，近年來，各地區各部門持續推進反餐飲浪費工作，出台標準規範，開展「光盤行動」，加強監督執法，取得一定成效，但餐飲浪費現象仍然存在，部分領域還較為嚴重。《徵求意見稿》提出了以下八方面具體要求。

《徵求意見稿》內8向具體要求分別為，嚴格明碼標價、推行明白標量、減少宴會餐飲浪費、完善用餐評價體系、加強行業自律、倡導節儉風尚、持續宣傳引導及加強督促指導等。

其中，在減少宴會餐飲浪費方面，在承辦宴會（五十人以上用餐且多桌使用同一菜單）的餐飲企業應嚴格遵守反食品浪費要求，適量合理搭配宴會菜單，並明白標量、單列反餐飲浪費條款，此外，有關部門對酒店宴會套餐、單桌1500元人民幣（下同）以上（不含酒水）宴會套餐實行重點監管，適時抽查宴會套餐及套餐菜品是否明碼標價、是否明白標量、是否質價相符、是否存在明顯浪費情況，抽查餐飲企業是否違規設置最低消費等。

至於在倡導節儉風尚方面，要求機關、人民團體、國有企業事業單位組織團體活動用餐及食堂供餐，黨員幹部、公職人員操辦婚喪喜慶事宜，應嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神，從嚴控制規模和用餐標準，帶頭厲行節約，反對浪費。

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