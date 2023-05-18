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保障救災現場餐飲補給無虞　台南救災後勤補給聯盟合作機制發表

▲台南市消防局第六大隊，辦理警義消救災後勤補給聯盟合作機制發表，「美芝城早餐」及「八寶肉包」都入列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第六大隊，辦理警義消救災後勤補給聯盟合作機制發表，「美芝城早餐」及「八寶肉包」都入列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第六大隊為保障警義消防人員，在救災現場之後勤補給餐點及飲品供應無虞，18日在第六大隊廳舍，辦理警義消救災後勤補給聯盟合作機制發表，「美芝城早餐」及「八寶肉包」入列。

▲台南市消防局第六大隊，辦理警義消救災後勤補給聯盟合作機制發表，「美芝城早餐」及「八寶肉包」都入列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為解決消防人員在救災現場仍夠補充熱量及水分，使消防弟兄有效休息及保持消防戰力，確保作業輪替不間斷。防局第六大隊及義消大隊暨所屬義消中隊聯合商討，確認全天候救災後勤補給餐點經費來源分配及採購工作分工執行。邀請轄內供應餐點飲料之業者，區分白天、夜晚及凌晨時段，針對消防救災需求提供快速備餐、取餐及外送服務，本案初期加入聯盟合作之廠商總計33家。

▲台南市消防局第六大隊，辦理警義消救災後勤補給聯盟合作機制發表，「美芝城早餐」及「八寶肉包」都入列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，台南在地企業「美芝城股份有限公司」公司代表許財良副理及「克林台包」劉音岑總經理亦出席本次聯盟合作儀式，宣布即日起將針對救災現場於特定時段贊助招牌餐點「美芝城早餐」及「八寶肉包」，期使救災現場之消防弟兄能夠吃到滿滿台南味的豐盛餐點。

▲台南市消防局第六大隊，辦理警義消救災後勤補給聯盟合作機制發表，「美芝城早餐」及「八寶肉包」都入列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第六大隊大隊長邱淵明表示，非常感謝美芝城早餐及克林台包對消防人員的無償提供餐點，公部門經費有限，有企業的贊助與支持，有效強化救災後勤補給工作。另外也感謝義消大隊暨所屬義消中隊及參與合作聯盟的餐飲店，藉由大家的合作，讓救災現場後勤補給不中斷。

▲台南市消防局第六大隊，辦理警義消救災後勤補給聯盟合作機制發表，「美芝城早餐」及「八寶肉包」都入列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，期望能藉「美芝城股份有限公司」及「克林台包」此舉拋磚引玉，讓社會上更多人關心防災及救災安全問題，也感謝義消兄弟及合作聯盟的供餐廠商作為消防救災後勤補給的後盾，消防局持續秉持著赤誠之心，貫徹台南市長黃偉哲維護公共安全決心，讓市民獲得更安全的宜居城市。

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