民進黨竹市擬徵召林志潔　李妍慧肯定：人如其名清新堅定

▲陽明交大科法學院特聘教授林志潔。（圖／翻攝自Facebook／林志潔）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨擬徵召陽明交大科法學院特聘教授林志潔參選新竹市立委。去年放棄連任市議員、欲爭取提名的湧言會前議員李妍慧表示，她已與林志潔見面，人如其名，清新堅定，是一位極優秀的立委人選，謝謝她的加入，「肯定她非常適合代表新竹市民進黨出征，替我們贏回這重要的一席」。

民進黨主席賴清德昨天出席新竹市信賴台灣之友會成立大會，當眾宣布希望大家團結合作，發揮關鍵性力量，讓總統賴清德高票當選，讓新竹市推薦出來的立法委員候選人林志潔教授可以順利當選。不過實際徵召作業仍待中執會通過。

李妍慧表示，自己很欽佩那些在台灣民主道路上奮不顧身，前仆後繼的前輩，不計個人毀譽代價，甚至傾家蕩產，為台灣跟後代子孫，爭一個更好的未來，這種精神是她的榜樣，也是從政以來的初衷。她說，在中國威脅跟國際變局之下，內部還有立場曖昧敵我不分的在野黨，聯合境外勢力不斷分化台灣內部的團結，「挺台灣TeamTaiwan」大隊在2024這一戰必須要勝選，至關重要。

李妍慧坦言，持續收到很多朋友的關心跟鼓勵，讓她很感動，非常謝謝大家的溫暖慰問，更要對一路以來支持自己的眾多朋友表達歉意，「很抱歉，辜負了各位朋友們的期待，真的非常抱歉」，不管什麼位置跟角色，她會續續跟大家一起打拚，不會離開，仍舊要非常團結，未來的挑戰艱難，前途險惡，唯有一起走，才會更有力量。

此外，李妍慧透露，昨天晚上跟林志潔見面，給自己的印象是人如其名，清新堅定，是一位極優秀的立委人選，謝謝她的加入，「肯定她非常適合代表新竹市民進黨出征，替我們贏回這重要的一席」；民進黨是最團結的大團隊，不分彼此，同心為國為民，大軍將出，整裝待發，新竹隊充滿信心，積極備戰，民進黨必將勝利。