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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨：侯友宜會康友吸金案主嫌吳光訓　要鈔票還是選票？

▲▼ 侯友宜赴王金平高雄路竹老家「早餐會」 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜今天上午前往王金平高雄路竹老家早餐會。（圖／記者崔至雲攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜28日上午南下拜會立法院前院長王金平，與多位重要人士餐敘，其中也包括國民黨立委吳怡玎之父吳光訓，不過，民進黨發言人卓冠廷質疑，吳光訓曾涉康友吸金炒股案，先前也被爆出與涉入亞太國際詐騙案吸金10億的主嫌秦啟松多次同台造勢，都可以「裝傻裝沒事」，離譜至極。

卓冠廷痛批，康友吸金案坑殺無數股民，其中涉嫌炒股的就是吳光訓，侯友宜不只是跟黑金「厚友誼」，連和詐騙吸金犯都是「厚友誼」，甚至和亞太國際吸金10億的主嫌秦啟松多次同場，都可以裝傻裝沒事，一再迴避各界質疑，離譜至極。

卓冠廷表示，侯友宜和國民黨刻意視而不見，縱容黑金及詐騙犯藏身黨內，為此，民進黨要問「自以為清高」的國民黨台北市議員徐巧芯，徐巧芯跟吳怡玎，一個是台北市議員，一個是不分區立委，徐巧芯怎麼可能不知道且不認識吳光訓？如果都是「厚友誼」，呼籲徐巧芯用同樣標準全面檢視吸金詐騙案，不要又切割裝不認識。

根據報載，侯友宜今天上午參加早餐會席開兩桌，與會人員包括：國家政策研究基金會執行長柯志恩、立委吳怡玎、前立委吳光訓、高市議會副議長陸淑美、前高市議長黃啟川、立委侯彩鳳夫婦、國民黨高市黨部主委黃昭順、高市議會黨團總召陳美雅、前高市議長莊啟旺、台南一中校長廖財固、高市農會理事長蕭漢俊，以及身兼南一中校友總會理事長的恒耀集團董事長吳榮彬、裕鐵企業董事長林高煌等企業界人士。

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