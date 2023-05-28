選戰主軸「反黑金、保清廉」！　侯友宜：地位越高越不能出事

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（28）日南下拜會前立法院長王金平、屏東縣議長周典論等南部大老，被外界認為是拆解國民黨主席朱立倫的「牛鬼蛇神」說。下午侯來到前立委蘇清泉舉辦的見面會，則是火力全開「反黑金」，強調黑金不能再發生，地位越高的人就越不能出事；他並首曝更重要的選舉主軸，便是要「保有清廉」。

侯友宜今午出席前立委蘇清泉舉辦的見面茶會，他上台致詞表示，「黑金不能再發生」，地位越高的人就越不能出事，必須要求自己不要亂弄一些有的沒有的事情，「所以這一次我很清楚自己的主軸，和平安定、永續繁榮，更重要是要保有清廉！」

侯友宜接著說，現在詐騙集團橫行，而且他們擁有槍、毒，背後還有組織犯罪，在新北市曾破獲詐騙集團殺死受害者還棄屍，「非常壞、真恐怖」！他因此強調，要把國家安全顧好、治安顧好、經濟顧好，台灣就一定會更好。

侯友宜坦言，明年選舉是一場非常辛苦的戰爭，參選人必須要解決台灣人民的問題跟需求，所以要有承擔、勇氣以及耐力，「侯友宜一生只有一個信念，守護中華民國、愛台灣這塊土地跟人民」，不要讓大家擔心發生戰爭的時候，子孫會遇到什麼事情。