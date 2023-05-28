侯友宜自稱「不懂政治」　拋兩岸對話6字訣：善意、平等、尊嚴

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統提名人侯友宜今（28）日出席前立委蘇清泉舉辦的見面茶會。侯致詞表示，其夢想就是團結台灣，並批民進黨用「抗中保台」、「親中賣台」口號治國。侯也提及國安議題，稱「台海穩定，區域和平」一定要顧好，這是現在最重要的議題，唯有國家安全才能夠和平永續，方法就是對話交流，互相「善意、平等、尊嚴」對待，後面才能夠繼續走下去。

蘇清泉去年角逐屏東縣長失利，如今毛遂自薦爭取國民黨不分區立委提名；力挺侯友宜的他，繼日前舉辦挺侯造勢，今再辦見面茶會，並向侯推薦多位地方議員及操盤手，過程中對侯言必稱「總統」，侯聽得眉開眼笑。

侯友宜致詞表示，自己是南部庄腳人，北上從事公職40幾年，把警察每一個職位都做完，「我不懂政治，只知道好好做事」，最重要就是好好做事、憨憨做事，不需要去說別人壞話，把事情做好，人家就會來支持。

侯友宜強調，他的夢就是團結台灣，但這幾年政府跟人民距離越來越遠，「我最不喜歡從政治意識形態來看，不應該分藍綠」，大家都是台灣人，但民進黨卻用「抗中保台」、「親中賣台」口號治國。他痛批，不應該這樣分，不應該說去交流、去做生意就是親中賣台，「我們不能這樣分，台灣不能這樣分」，應該照兩岸關係條例來，今天選的是中華民國總統，只是稱呼「台灣」比較簡單，而不管是中華民國還是台灣，大家都在這塊土地上「喝台灣水、吃台灣米」。

侯友宜接著說，現在美中關係很緊張，以前只是競爭，現在已經敵對，所以要把台灣顧好很辛苦。他表示，「台海穩定，區域和平」一定要顧好，而台灣在第一島鏈距離大陸最近，若沒有降低衝突，大家都不平安。

侯友宜也說，「風雨向前行、逆境生定力」，拼國家安全，才能夠和平永續，這是現在最重要的議題，要對話、要交流，互相善意、平等、尊嚴對待，這一定要顧好，後面才能夠繼續走下去。