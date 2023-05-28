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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

偷拍威脅前女友？　李正皓千字「直球對決」：跌這跤我成長很多

▲▼賴清德召開「新北市立委候選人徵召記者會 李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李正皓。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨布局2024立委選戰，找來政治評論員李正皓參選新北市第九選區（永和）立委，但他過去偷拍爭議卻被挖出。對此，李正皓28日說明整起事件的來龍去脈，「面對爭議直球對決是我的風格」，並直言跌這跤，他成長很多。

李正皓表示，所謂的「偷拍女生」一直以來就是抹黑爆料，事實上判決書已經寫得很清楚，「原告乃全國性知名政治人物，言論不實指控其挪用國民黨公款，及偷拍數位女性性愛影片，足以使其在社會上之評價受到嚴重貶損，其精神痛苦應屬甚詎，判賠勝訴，爆料者賠償五萬元」，這段話已經足以證明他清白，但現在最新的質疑是有人拿當時週刊的對話截圖，「推測」他是透過威脅女方，要求他不准出庭作證來獲得判決勝訴，但那個截圖是去脈絡化、後製過、東拼西湊，時間軸也不對的不完整對話，根本無法以此證明些什麼。

▲▼李正皓回應偷拍爭議。（圖／翻攝李正皓臉書）

▲李正皓回應偷拍爭議，圖為判決書。（圖／翻攝李正皓臉書，下同）

李正皓指出，這件事發生的時間點是2016年初，他剛創辦草協聯盟，正對國民黨提出多項改革建議，處於媒體高曝光的時候，他與前女友分手後對方一時氣憤，與他之前在國民黨青年團之間就有嚴重不合的同事合謀，編出一個國民黨青年領袖私下是偷拍魔人故事後，向週刊爆料。

李正皓說，在爆料後，對方傳了一封私訊給他的前同事，內容大意是，「方丈你好，當時會跟你說李正皓愛上酒店、偷拍女生性愛影片等，是因為我跟他發生了很激烈的口角，所以才一時氣憤跟你說了這些，但其實李正皓並沒有偷拍女生。我很抱歉之前的對話誤導理你，但如果我不跟你說實話，繼續誤導，讓你做出更多錯誤的指控，那我會更愧疚，希望你可以了解。」

▲▼李正皓回應偷拍爭議。（圖／翻攝李正皓臉書）

▲女方私訊李正皓的前同事。

李正皓表示，當時他與前女友有吵架，但彼此都年輕、都不會處理感情，兩人其實也沒有生死大仇，他知道被爆料後跟前女友對話，坦白講，當時無奈情緒遠大過生氣情緒，哪裡來的威脅？之後，她的父親牽著她的手來道歉，希望他可以原諒這一切，他承諾了。所以至今他沒有提出這位女生的名字、也放棄控告這位女生的權利。

▲▼李正皓回應偷拍爭議。（圖／翻攝李正皓臉書）

▲李正皓得知爆料後私訊前女友。

李正皓指出，他已經做到能保護這位女生的全部，在這麼大的全國事件中，她的私生活影響已經被降到最低最低，他甚至在法庭上請律師放棄傳喚女方當證人來證明清白，選擇更艱難、風險更大的訴訟策略，因為出庭就有機會曝光。而這些事在2016年事發時都已經澄清過，不是秘密，也不是我突然丟出來的新證據。

李正皓提到，候選人本來就該面對一切，事實上這件事他已經放下了，連當時青年團的同事也不怪了，以前他確實在待人處事上氣焰太高，「跌這跤，我成長很多」。但這一切對他而言最對不起的是他的家人，他們只是普通人，如今7年後，他變得更成熟，他們也變得更堅強，面對同樣的事，他們什麼也沒問，只是說燉了一鍋紅燒牛肉放在冰箱，他也只回了一句，「我沒事，你們不用擔心」，而這就是事情的全部。

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