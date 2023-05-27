溪北轉運站6月啟動BOT招商　多元產業進駐拚2030年營運

▲新北溪北運轉站模擬圖。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府交通局規劃在捷運機場線、環狀線新北產業園區站旁打造溪北客運轉運站，已於2022年底完成轉運站設置可行性評估，並獲財政部促參經費補助，預定於6月啟動BOT招商程序，包括BOT可行性評估、先期規劃、招商等作業，規劃引進多元附屬事業，包括精緻商旅、連鎖量販店、休閒娛樂、共享辦公室等，預計2030年營運。

交通局綜合規劃科科長吳政諺指出，新北目前有板橋國道客運轉運站，以及負責聯外客運與市區公車的林口轉運站，與市區公車使用的三鶯轉運站；隨著三重、蘆洲等溪北地區人口愈來愈多，經交通局盤點溪北地區土地，規劃在雙捷運交會的新北產業園區站旁打造溪北客運轉運站。

吳政諺表示，溪北轉運站基地面積約1.5公頃，距離國1五股交流道約3公里，預計規劃長途客運及市區客運轉運月台、汽機車公共停車場，以及與捷運系統串連的人行陸橋，並且發展為複合型轉運站，除了滿足民眾轉運需求，配合基地周邊的都市發展，也規劃引進多元的附屬事業，例如精緻商旅、連鎖量販店、主題餐廳、特色商店、健身、休閒娛樂、共享辦公室等，以及日常生活所需的零售消費服務，讓轉運站兼具多元功能的條件進行招商作業。

交通局表示，未來溪北轉運站完工後，規劃42條中長途國道客運路線、18條市區公車路線，預估國道客運全日旅次起迄量約為7100人旅次/日，並結合捷運機場線及環狀線的大眾運輸轉乘系統，串聯周邊新莊知識產業園區、頂崁工業區、頭前工業區等，強化溪北地區大眾運輸路網服務及生活機能，不僅成為三重、蘆洲、新莊、五股及泰山等溪北地區重要的交通轉運據點，更可連結各縣市及國際長途旅次，提供完善大眾運輸系統轉運功能。