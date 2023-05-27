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新北夫妻檔退職轉戰菜市場　用生命熱情煮出人情味咖啡

▲新北夫妻檔退職轉戰菜市場 用生命熱情煮出人情味咖啡。（圖／新北市市場處提供）

▲中和枋寮公有市場66號攤「菜市仔coffee」專營單品咖啡。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

找不到對味的咖啡？那就自己來！一個簡單的念頭，造就了新北市中和枋寮公有市場咖啡名攤「菜市仔coffee」。老闆張世昌及老闆娘鍾佩伶原為一般上班族，夫妻倆喜愛品嚐咖啡，但喝遍市面上咖啡，卻總是尋不著對味，在2017年毅然決然辭職，於新北中和枋寮公有市場開啟創業之路。

中和枋寮公有市場66號攤「菜市仔coffee」專營單品咖啡，販售手沖咖啡及相關產品伴手禮，備有30種風味咖啡豆及掛耳包，自備環保杯還提供折價5元優惠。老闆夫婦充滿熱情與朝氣，因為對咖啡的熱愛，堅持自己烘豆，還會在現場與顧客分享咖啡相關知識，加上老闆的健談好客個性，讓攤位在營業時間總是高朋滿座、笑聲不斷。

▲新北夫妻檔退職轉戰菜市場 用生命熱情煮出人情味咖啡。（圖／新北市市場處提供）

▲老闆張世昌表示，咖啡學是一門廣而深的行業，創業初衷除了自己對咖啡的熱愛。

57歲的老闆張世昌，原是內政部消防署空勤總隊隊員，因緣際會之下，選擇在枋寮市場開設咖啡店。張世昌表示，咖啡學是一門廣而深的行業，喝咖啡不等於懂咖啡，因此在創業初期，努力學習生豆挑選、烘豆、磨豆、沖煮等知識及技巧，還包括水質、水溫、包裝、盛裝器具等細節，創業初衷除了自己對咖啡的熱愛之外，只為了「煮一杯好咖啡給您喝」。

老闆娘鍾佩伶，原為私部門行政人員，與張老闆同進退，要在生命中創造不一樣的可能性。在進駐中和枋寮市場後，將有限的店面空間精心布置，營造溫馨及充滿正能量的氣氛，曾有顧客說：「菜市仔coffee像是市場內的鑽石，讓人眼睛一亮。」鍾佩伶提到，喝咖啡就是開心扉，菜市仔coffee永遠以熱情、真實、不斷學習的態度面對每一位顧客，要提供更好的咖啡給大家。

▲新北夫妻檔退職轉戰菜市場 用生命熱情煮出人情味咖啡。（圖／新北市市場處提供）

▲老闆娘鍾佩伶精心布置攤位空間，營造溫馨及充滿正能量的氣氛，以熱情、真實、不斷學習的態度經營。

新北市市場處補充，中和枋寮公有市場於2020年完成市場改造工程，進行地坪、水溝、攤位招牌及電器設備更新，並打造具地區特色的入口意象、拓寬內部走道等，另針對攤位招牌及攤架一體式設計，結合美學並節省攤位空間，不但便利攤商使用，也讓消費者感受舒適的購物動線。

▲新北夫妻檔退職轉戰菜市場 用生命熱情煮出人情味咖啡。（圖／新北市市場處提供）

▲夫妻倆堅持自己烘豆，淺焙、中焙、中深焙咖啡豆種類齊全。

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