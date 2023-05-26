百萬冠軍茶出爐！坪林全億茶行努力25年　首奪新北包種茶王

▲特等獎坪林全億茶行首次奪得特等獎，茶行由戴孟慧及鄭永順夫婦第三代共同經營。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

坪林素有「北包種」的美名，為包種茶的最大產區，坪林區農會25日辦理春季包種茶市級評鑑，今年特等獎由全億茶行奪得，茶行由戴孟慧及鄭永順夫婦第三代共同經營，齊心努力近25年，終獲得特等獎相當開心；比賽茶即日起開放向坪林區農會訂購，優良獎比賽茶優惠價每盒1000元，新北市農業局推薦民眾品嚐百萬冠軍茶的獨特香味趁現在。

農業局表示，「坪林」素有「北包種」的美名，為包種茶的最大產區，栽培面積487.68公頃，年產量310公噸，占全市65%，「包種茶評鑑」為新北市最大規模的評鑑賽事，本年春季評鑑有1,576點茶品參賽，評審歷經5月18至25日共8日進行品評，本次入選的茶品依品質分類為特等獎、頭等獎、貳等獎、參等獎及優良獎共選出5等次，由農會統一包裝，並貼上封條後上市販售。

▲比賽茶即日起開放向坪林區農會訂購，新北市農業局推薦民眾品嚐百萬冠軍茶的獨特香味趁現在。

評鑑賽事最後由全億茶行拿下特等獎，擔任本次評審的茶業改良場文山分場長蘇彥碩表示，今年製茶期間晴天的日數較多，有利於製茶，創造出許多的好茶。本年度特等茶樣，走水順暢，茶湯澄清透亮，蜜綠顯黃，風味乾淨平衡，充滿蘭花、七里香、茉莉花的清香，發酵程度得宜，醇厚、圓潤且充滿韻味。

坪林全億茶行首次奪得特等獎，茶行由戴孟慧及鄭永順夫婦第三代共同經營，經營茶園1.2公頃，111年曾獲冬季包種茶頭等獎，今年勇奪特等獎，採茶及製茶期適逢好天氣，同時在製茶過程中，注意走水及烘培溫度、時間，夫妻齊心努力近25年，終獲得特等獎相當開心。

▲今年製茶期間晴天的日數較多，有利於製茶，創造出許多的好茶。

坪林區農會理事長陳文慶表示，坪林包種茶有臺灣茶界「北包種」之名，春茶於4月中旬陸續採收，茶樹生長期逢東北季風帶來雨水，因氣溫低長出的葉面厚且大，內含物質豐富，茶葉品質佳，茶農透過精湛製茶技術造就茶品獨特韻味。

農業局長李玟表示，新北市推動農業健康市/式，致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，獲得獎項皆值得肯定，讓新北好茶品牌提升價值，在地茶品可洽坪林區農會：02-2665-7227。