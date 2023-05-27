新北改善計畫優先審查機制　助業者加速取得特定工廠登記

▲納管廠商凱連莊特產食品館位於三芝區，運用在地農特產品栗子南瓜入料。（圖／新北市經發局提供）

記者郭世賢／新北報導

工廠合法轉型刻不容緩！新北市政府經發局為協助未登記工廠業者就地改善，轉型合法化，持續針對不同階段推出相關輔導措施，歷經3年努力，新北市納管業者提交改善計畫比例已達98%以上。近日更推出「優先審查機制」，老字號凱連莊特產食品館搶先報名第1場優先審查會議，協助業者加速改善計畫審查進度，盼早日合法轉型並朝永續經營邁進。

經發局長何怡明表示，特定工廠登記取得必須經歷申請納管、提送改善計畫、實質改善及特定工廠登記，隨著即將進入改善計畫審查及實質改善重點階段，經發局後續將以「改善計畫加速核定」及「專家訪視輔導，解決實質問題」為重點，加速改善計畫核定，並積極協助環保、消防、排水及衛生等各方面改善措施，讓業者在合法轉型過程中，安心專注於本業製造及研發，創造更高的市場競爭力。

凱連莊特產食品館位於三芝區，大量運用在地農特產品之一栗子南瓜入料，促進在地農特產業串聯與地方經濟發展。工廠創立時雖未辦理工廠登記，但在新北市政府努力推動與追蹤輔導下，目前已完成改善計畫提交，並向經發局報名參加優先審查會議，期望加快腳步進入實質改善階段。此外，業者表示未來將持續配合市府，積極參與相關輔導計畫，共同攜手朝低碳化方向努力。

經發局強調，考量部分改善計畫需補正文件較多，依序審查可能影響優質業者辦理效率，藉由改善計畫優先審查機制，可優先協助準備完善的業者以最快速度進入實質改善階段，縮短取得特定工廠登記時程。歡迎透過臨櫃、電話或網路等方式洽詢報名，網址：https://forms.gle/EpLmrTa1BrtSLv9S7，共同邁向永續經營目標。