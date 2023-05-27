租借騎乘更方便　新北YouBike2.0累計逾1100站

▲永安橋下停車場YouBike2.0租賃站。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市公共自行車YouBike1.0+2.0雙系統服務開通逾一年半以來，總騎乘人次累積已突破2.1億人次，其中YouBike2.0在4月使用人次達3.9萬人次，突破全系統使用量50%；交通局於中和佳和公園、五股永安橋下停車場等啟用6站YouBike2.0租賃站，站點加密，提供市民更便利的綠色公共運輸服務。

交通局綜合規劃科科長吳政諺表示，新增啟用的6站YouBike2.0租賃站分別位於中和區佳和公園（中山路二段64巷7弄）、五股區永安橋下停車場、三峽區八安大橋（清水街）、林口區竹林一路和文化一路口、林口區文化北路和中華路口，以及中和區莒光路136巷口。

▲中和佳和公園（中山路二段64巷7弄）YouBike2.0租賃站。

吳政諺指出，新北公共自行車YouBike1.0+2.0雙系統服務自2021年10月20日開通以來，每月平均使用人次約7萬人次，隨著疫情解封，每月平均使用人次已回升至7.8萬人次，其中YouBike2.0在上月使用人次達3.9萬，已逾全系統使用量50%。

交通局表示，全市2.0站點達1135站，交通局將持續針對民眾租賃狀況，增加設站密度，並加快建站速度，以提升使用者的便利性，實現大眾運輸第一及最後一哩路的需求。