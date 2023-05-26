▲新北擴建智慧站牌、候車亭，超過8成6公車族有感。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市共有5500多座公車站，交通局為優化公車候車環境，提升公共運輸服務水準，積極擴建公車智慧型站牌及候車亭，目前已累計建置2652座智慧型公車站牌及1513座候車亭，名列前茅，讓超過8成6的公車族能精準掌握公車到站時間和免受日曬雨淋的候車服務。

交通局長鍾鳴時指出，新北市公車路網已達358條路線，平均每日約80萬人搭乘，載運量為全國佼佼者；依各站位地點、路線數及上下車人次，透過大數據分析將5500多座公車站位列出重點建置的順序，同時評估現地條件積極擴建智慧型站牌及候車亭，以提供安全、智慧、方便、舒適的候車環境。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，自2017年起至今已累計建置2652座公車智慧站牌，以及1513座候車亭，服務涵蓋率已達86.64%；除此之外，為促進環境永續，交通局自2019年底起至今已設置191座太陽能電子紙智慧站牌，1天可提供200瓦特小時的電力以同時供應候車亭及智慧站牌電源。

交通局表示，未來將持續加速增建智慧站牌及汰舊新建候車亭，期望於2030年服務涵蓋率達到90%以上，讓民眾等公車能精準掌握公車動態資訊，並免受日曬雨淋的候車服務。