歷經25年13部長！組織法修法終三讀　林右昌：內政治理新里程碑

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

歷經25年13部長5度叩關！組織法修法終三讀　林右昌：內政治理新里程碑

▲▼內政部長林右昌 立法院內政委員會 答詢 營建署長吳欣修。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院會26日三讀通過「內政部組織法」、「內政部消防署組織法」、「內政部國土管理署組織法」及「內政部國家公園署組織法」等4個組織法案，內政部長林右昌感謝歷任部長與內政部同仁的努力，更感謝立法院全體委員及朝野黨團的支持，讓法案順利通過。

林右昌表示，歷經5度叩關長達25年的組織法案終於完成立法，也完成內政部組織調整的最後一塊拼圖，這是國家內政治理的新里程碑。許多參與組改的內政部同仁，甚至感動到忍不住落淚，驚嘆像夢一般，經過25年終於通過了。

內政部表示，配合行政院組織調整，內政部警政署、役政署、移民署、建築研究所及空中勤務總隊等5個機關（構）組織法案已於102年間經立法三讀通過並陸續施行。近年來因全球氣候變遷衍生複合性災害發生頻繁及社經環境快速變動，內政部為傾聽民意，務實解決人民的問題，多年來積極推動尚未完成組織調整的內政部本部、消防署、國土管理署及國家公園署等組織法案，藉由完備整體組織架構，達到強化組織運作效能、提升為民服務品質的目標。

內政部說明，這次組織調整重點及預期達成的目標如下：

一、內政部掌理全國內務行政事務，與人民生活息息相關，政策推動成效密切影響人民生命及財產安全保障，進而影響到社會安定，組織調整後「部本部分設8司、6處、1中心」，將強化地方自治、促進政治參與、保障宗教自由、優化生命禮儀、健全租賃制度與土地管理、提升公民社會與合作參與及推動役政革新。

二、為利救災整合及強化，並與國際搜救體系接軌合作，消防署將內部單位「特種搜救隊」改制成立所屬機構，另將現行基隆、台中、高雄及花蓮等4港務消防隊整併成1個「港務消防大隊」，以發揮彈性調度人力、指揮協調的效能。

三、成立「國土管理署」，未來將持續深化國土規劃、都市計畫、都市更新、住宅管理、建築管理、都市基礎工程與下水道建設等業務之政策推動與管理，健全土地規劃管理體系基礎、落實國土永續發展的目標。

四、成立「國家公園署」，則是藉由國家公園組織位階提升，整合全國國家公園、國家自然公園、濕地、海岸系統等整體性環境治理，並與國際保育接軌，另透過內政部所屬地政、警察、消防及空中勤務等單位之合作支援，強化國土保安及遊客安全效能，讓世界更加認識美麗的台灣。

內政部最後表示，13位部長包括黃主文、張博雅、余政憲、蘇嘉全、李逸洋、廖了以、江宜樺、李鴻源、陳威仁、葉俊榮、徐國勇、花敬群（代理部長）以及現任林右昌部長等人，加上所有同仁多年努力後，內政部組織調整終於全面到位，未來除持續強化內政業務的推動外，更將以多元前瞻的思維，推動穩固踏實的施政方針來促進國家發展、維護社會安全及積極回應民眾的期盼。

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內政部林右昌組織法

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