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房東沒繳房屋稅　民眾租金補貼竟遭追回

▲▼立委何志偉舉行「內政部審查疏失 民眾承擔？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委何志偉舉行「內政部審查疏失民眾承擔？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

政府去年推動擴大租金補貼，民進黨立委何志偉23日舉行記者會指出，有民眾陳情領到租金補貼後，卻遭內政部追回，理由竟是房東沒有繳房屋稅。他質疑，為何這種審查疏失要民眾承擔？對此，內政部營建署國民住宅組科長連偉耀解釋，營建署對造成疏失致歉，但礙於規定，民眾若認為權益受到侵犯，可就行政程序部分提出訴願或行政救濟。

何志偉今天上午舉行記者會質疑，既然是政府美意要補貼租屋族，盡力完善施政效果就是行政機關義務，房東沒繳稅，為何是追回房客補貼？房客在未知房東有無納稅前提下，繳交資料也並未要求房客附上完稅證明或稅籍編號，重點應該是「有沒有租屋事實」，而不是用房屋稅去審查。

何志偉呼籲，內政部應提供房客補正資料時間與機會，不要讓廣大租屋族又一次成為弱勢，此外，請內政部將稅籍資料鍵入系統，讓房客有知的權利。

當事人邱先生透過電話連線表示，他申請租屋補貼過程中還被要求補件，歷時將近8個月，補貼了新台幣4萬多元，現在又被要求退回，如果是這樣的話，為什麼還要辦這個政策？

實際上，內政部營建署本月16日已發布新聞稿說明，去年度300億元租金補貼的租賃房屋，為避免申請人以營業用的店面或非居住使用的房屋申請補貼，採房屋稅籍資料是否以住家用稅率課徵為依據，但因首次由營建署辦理，審查人員初期對作業尚不熟悉，導致發生個案情形，已加強人員訓練。

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