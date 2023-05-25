地方政府別偷懶！　陳建仁：每月公布各縣市道安改善評比結果

▲為洗刷「行人地獄」污名，行政院祭出「行人優先交通安全行動綱領」，中央、地方協力改善。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

為了洗刷「行人地獄」污名，交通部、內政部及教育部25日在行政院會報告「行人優先交通安全行動綱領」，宣示政府貫徹執行改善行人交通安全的決心。院長陳建仁說，透過中央政策引導，地方必須全力落實執行才會有成效，「縣市政府首長的重視，是成敗的關鍵，請交通部每月公布各縣市道安改善指標評比結果，落實執行」。

陳建仁說，上任後特別重視道安、治安、資安，三安施政的工作；其中，道路安全、交通安全關乎國人行的安全，非常重要。根據交通部統計，我國交通安全事故30日內死亡人數，110年為3085人，其中行人死亡事故為394人，約佔12.7%。近期外界對於台灣的行人環境給予「行人地獄」污名，以及多起國人綠燈走在斑馬線上卻遭車輛事故而喪命，是政府必須負起全責、拿出辦法解決的問題。

為宣示政府貫徹執行改善行人交通的決心，陳建仁要求政委吳澤成及交通部統合相關部會，提報《行人優先交通安全行動綱領》，透過中央各部會政策法令的完善建構、地方政府的落實執行以及公私協力，提出工程、教育、監理及執法，4大面向共19項行動方案。

陳建仁指出，交通部已完成人行空間改善原則及做法、改善機車交通改善原則及做法，內政部已就相關路口及人行道改善的建議樣態做成示範案例，提供縣市政府作為改善的依循。政府自106年起透過前瞻基礎建設計畫投入超過300億預算，協助地方政府拓寬或新增人行道；去年也核定50億的校園周邊及行車安全道路改善計畫，針對婦幼族群人口較多的區域、周邊易肇事路口以及學校周邊路口、通學廊道，進行路徑的改善，並以補助計畫方式提供各縣市政府申請。國發會審議中的永續提升人車安全計畫，預計在未來7年投入400億。

「透過中央的政策引導，地方必須全力落實執行人行環境空間的改善，才會有成效。」陳建仁說，後續請內政部及交通部藉由考核督導各縣市政府，積極落實執行行人優先安全政策，並主動盤點行人安全改善空間，提案改善橫向整合並與民眾溝通，提升整體行人環境與行車安全。

陳建仁提到，以人為本、行人優先的觀念必須深植每一位國民心中，請教育部持續從學校教育向下扎根，落實交安教育，讓尊重行人、停讓行人的觀念逐步養成。請交通部偕同各部會、地方政府，持續深入村里實體宣講，運用多元管道精準宣導，公司協力齊心努力，共同形朔以人為本、行人優先的道安文化。

另外，除了地方政府的落實執行外，中央的監理制度也是重要關鍵。陳建仁說，從源頭管理要求駕駛人遵守規定，貫徹執行後形成習慣非常重要，因此請交通部強化現行的監理制度，包括精進矯正駕駛人行為講習、即時導正不良習慣，透過對高風險駕駛人恢復定期換照及資格審查，建立正確駕駛觀念，完整學術科訓練降低機車駕駛人違規及肇事風險，全面提升優良駕駛人文化。

另外，警政署也於今年5月1日啟動全國路口行人安全大執法，自5月22日起針對高發事故路口執行為其2周的精緻執法，請警政署務必督導各地方政府警察局持續落實執法，如同當年取締酒駕、未戴安全帽等違規行為一樣，讓民眾養成停讓的好習慣。

陳建仁表示，請交通部每月公布各縣市道安改善成效，道安改善涉及工程、教育宣導、監理、執法等面向，「縣市政府首長的重視，是成敗的關鍵，請交通部每月公布各縣市道安改善指標評比結果，落實執行」。

陳建仁也在會中感謝台中市長盧秀燕、桃園市副市長王明鉅，對於改善行人交通所作的建議。運用智慧科技改善行人交通安全相當重要，請交通部、內政部、教育部以及數位部一起努力，以5G、AI等科技，精進行人交通安全。

陳建仁表示，交通改是善大家所需，每個人都是行人，每個人也可能是駕駛，應設身處地為彼此著想。並呼籲，交通安全是2300萬人共同責任，如同過去大家團結抗疫，交通安全同樣需要大家一起努力讓事故減到最少，並朝行人數故0死亡的願景邁進，讓台灣的街道能成為安全、可靠、方便的行人空間，也使世界認為台灣是交通安全、治安良好，值得到訪觀光的好地方。