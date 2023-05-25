　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

平均地權條例修正案7月上路　內政部：預售屋交易量減幅超過5成6

▲▼房地產,房價,台北市,士林區,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新。（圖／記者李毓康攝）

▲內政部通過平均地權條例修正案7月上路，草案推出至今2年，預售屋交易量減幅超過5成6。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部25日報請行政院核定《平均地權條例》修正案，建議在7月1日上路，期能打擊投機、杜絕炒作，確保合法正派經營，並引導房市穩健有序發展。部長林右昌表示，110年12月提出條例修法草案到今年2月總統公布，全國住宅類預售屋交易量已從110年第4季的4萬餘戶、5,014億元，降至112年第1季的1萬6千餘戶、2,197億元，減幅超過5成6，顯示市場炒作與投機行為已明顯減少，修法效益逐步展現。

內政部25日部務會報通過有關私法人買受住宅許可、預售屋及新建成屋換約審核，以及檢舉獎金辦法等3項子法，將併同私法人免經許可買受住宅情形、預售屋及新建成屋得換約情形等2項公告，一起對外發布。

內政部長林右昌說明，這次預計發布的5項子法草案，自4月25日起辦理預告，首先要非常感謝各界在預告期間提出的各項寶貴意見，經彙整23個民眾或團體所提建議，主要聚焦於私法人免經許可買受住宅情形的規定，以及如何加強檢舉獎金的檢舉人資料保護等建議，內政部已陸續逐一就其處理情形，回復建議民眾或團體。

林右昌指出，有關各界所提諸多建議，多數於子法研訂過程中已陸續反映，故內政部已事先蒐集並納入審慎考量，並據此研議規劃相關子法內容，始辦理預告。預告期間，內政部再度於5月上旬，邀集相關機關及公會研商討論，並參酌各界意見進行全面檢視，經確認原訂子法規範內容均屬合理必要，所以僅對規定內容進行微調或補充，使其更加明確及完整。

林右昌表示，本次平均地權條例修法目的在於防杜房市炒作行為，讓市場會回歸居住需求交易，從110年12月內政部提出條例修法草案到今年2月總統公布，全國住宅類預售屋交易量已從110年第4季的4萬餘戶、5,014億元，降至112年第1季的1萬6千餘戶、2,197億元，減幅超過5成6，顯示市場炒作行為與投機性需求已明顯減少，修法效益逐步展現。

內政部說明，有關這次5項子法草案重點，以及預告期間蒐集的主要建議意見處理情形，歸納如下：

一、私法人買受住宅許可制 主要聚焦都更、法拍免經許可規定

這次條例修法增訂私法人買受住宅許可制，主要因考量私法人原則上無居住需求，為避免其短期買賣住宅進行炒作，影響國人居住權益，故修法予以管制。

目前內政部對於私法人買受住宅用途具有公益性、必要性者，公告訂有9種「免經許可」情形，例如買受古蹟建築進行保存維護；另對於私法人因正常經營用途需要而買受住宅者，並於「私法人買受供住宅使用之房屋許可辦法」中，訂有6種「需經許可」情形，例如買受住宅作宿舍、具規模出租經營使用，但經許可取得住宅後，仍須受到5年不得移轉等限制，以避免被變相淪為短期炒作之用。

這次預告期間所提意見中，有部分對於私法人可以免經許可買受「迅行劃定更新地區」範圍內的住宅的合理性提出疑慮。對此，內政部說明，依都市更新條例「迅行劃定更新地區」主要是考量該地區係因區內建築已因水災等重大事變遭受損壞，或為避免發生重大災害造成民眾生命財產受損而劃設，故有限期推動都更重建的急迫性；目前子法規定私法人可免經許可買受，將有助於加速完成都市更新作業，實具有其公益性及必要性。

另有部分建議放寬建築業者可以免經許可買受「都更地區」或「都更單元」範圍的住宅，以加速都更推動。內政部說明，因該等地區還需長時間整合，並於取得區內所有權人一定比例以上同意後，才會進到都更事業計畫公展及審議階段。因此，仍將維持採取需經許可取得方式，並受到5年不得移轉等限制，以避免無整合意願的私法人藉機於取得住宅後，變相短期出售炒作，並有助於有心整合的實施者能加速整合都更重建。

此外，也有民間團體對於私法人參與法拍，得免經許可買受住宅提出反對意見。對此，內政部表示，私法人參與法院拍賣，將可減低擔保抵押住宅淪為不良債權的風險，並藉以保全債權人債權及穩定不動產金融市場，故仍有納入免經許可的必要。

二、檢舉獎金辦法 聚焦強化檢舉人安全保護及保密流程

其次，為精準打擊違規炒作，鼓勵全民共同協助，提升查核效能，在檢舉獎金及罰鍰提撥運用辦法草案中，明定可發給檢舉獎金的案件類型，包括逾期或不實申報實價登錄、違反紅單禁止轉售、限制換約與禁止炒作規定等4類案件，民眾向地方政府提出檢舉經查證屬實者，將以實收罰鍰發給30%、上限為1千萬元的檢舉奬金。

這次預告期間所提意見，主要聚焦於如何避免不實檢舉，以及強化檢舉人安全保護。對此，內政部表示，在辦法草案中已明確規範採檢舉人實名制，並需提出違規案件的人、事、時、地、物等具體資料，如發現冒名、偽變造不實事證並將主動移送檢調機關處理等方式，避免不實及浮濫檢舉。

在強化檢舉人安全保護部分，目前辦法草案已同時明定縣市政府應對於檢舉人資訊保密，後續內政部也將協同縣市政府共同研商，建立更為嚴謹、適當的檢舉人保密標準作業程序，例如在縣市政府處理過程將就檢舉人身份資料予以隱匿，避免其資料外流等，以保障檢舉人權益，讓民眾可以安心提出檢舉。

三、限制換約轉售行為

在限制預售屋或新建成屋契約轉售部分，於預告期間對此子法部分所提意見較少，多聚焦於後續得換約轉售情形如何認定。依目前子法規定，對於民眾簽約繳款後，如因發生不可預期的重大變故而確有轉售的必要者，才可申請換約轉售，現在規定有非自願離職、罹患重大傷病或特定病症等6種得申請換約情形，內政部後續並將就其申請的應備文件予以明確規範，以利民眾辦理。

最後，林右昌表示，為利後續實務執行，在本次子法規定中已明確規範申請條件，設計簡捷的申請與審查程序，內政部也將針對申請應備文件、縣市政府受理檢舉後的處理流程，建築業者辦理換約須注意事項等訂定相關規範及指引，同時辦理相關子法規定的宣導與教育訓練，讓各界更加瞭解規定內容，並讓條例修法能夠順利施行。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「長太像羅志祥」台女星去大陸被狂喊3字！　受夠了火大回擊
營養午餐活蟲蠕動！　無良廠商3度出包
快訊／國道4大車撞一團釀2重傷！　狂塞16公里
快訊／全家APP當機「只能付現金」　點數、咖啡寄杯消失
快訊／台灣旅行團遊濟州島出車禍　觀光局回應了
快訊／浩克遭女友放生　她宣示主權：我才是現任！
快訊／7-11開出2張千萬發票！　門市曝光
快訊／連千毅遭判刑7年定讞！
私校生「出怪聲」干擾英聽考場　考生淚崩：不公平
快訊／4縣市大雨特報！　瑪娃繞一圈後恐回到台灣附近

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／台人遊南韓濟州島車禍34傷　外交部證實

3台聯人士投奔民眾黨？　台聯駁：絕不支持兩岸一家親、台美中等距

綠委稱「柯文哲支持體罰」　柯辦批斷章取義：不抹黑就不會選舉？

批蔡政府居住正義3支箭跳票　國民黨團：只是「文青式口號」

平均地權條例修正案7月上路　內政部：預售屋交易量減幅超過5成6

羅明才遭曝合影10億詐騙主嫌　曾柏瑜：為詐騙集團背書？

民進黨：侯友宜閃躲跟10億詐騙主嫌的「厚友誼」

堅偉恩怨未解！記者狂奔百米追何志偉　絕口不提支持王世堅

賴清德稱與「im.B」往來是正常社交　國民黨酸：被供養也正常？

幕後／找雞排妹選立委引反彈　民進黨向外覓才3原則曝光

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

陳庭妮.胡宇威婚禮進度卡關　「場地找遍全台」意見分歧

外送員遇三花貓賴保溫箱　他苦喊「下來」全被無視

快訊／台人遊南韓濟州島車禍34傷　外交部證實

3台聯人士投奔民眾黨？　台聯駁：絕不支持兩岸一家親、台美中等距

綠委稱「柯文哲支持體罰」　柯辦批斷章取義：不抹黑就不會選舉？

批蔡政府居住正義3支箭跳票　國民黨團：只是「文青式口號」

平均地權條例修正案7月上路　內政部：預售屋交易量減幅超過5成6

羅明才遭曝合影10億詐騙主嫌　曾柏瑜：為詐騙集團背書？

民進黨：侯友宜閃躲跟10億詐騙主嫌的「厚友誼」

堅偉恩怨未解！記者狂奔百米追何志偉　絕口不提支持王世堅

賴清德稱與「im.B」往來是正常社交　國民黨酸：被供養也正常？

幕後／找雞排妹選立委引反彈　民進黨向外覓才3原則曝光

闖民宿尻槍醫師道歉了！發3點聲明網卻全怒：不敢寫全名？

「Energy」Toro不捨外公意外身亡　見「手握信物」淚崩：原來我讓他驕傲

統神二寶衡衡萌度爆表　網封003人生勝利組…本人曝光唯一遺憾

南韓掌握情報又出槌？　金正恩「瑞士好友」曝：我沒聽過他有兒子

快訊／台人遊南韓濟州島車禍34傷　外交部證實

張柏芝42歲看起來像大學生！4個凍齡技巧缺一不可

小狗咬斷電線「倒地脫糞」！30秒後竟復活　飼主傻眼：來不及悲傷

玉山盃／新北投手豪華擁5火球男　首戰逾10隊球探到場

露營爬山退流行？　網曝2原因：確實退很多

永續傳道者「簡又新」專訪2／500企業搶入　總營收破36兆超越台灣GDP

陸連鎖餐廳燒肉活蛆狂竄　業者坦承道歉：保存疏失

政治熱門新聞

補班頻繁引反彈！2024年3天以上假期剩4個

2高官到im.B主嫌豪宅開趴！她批交通部護航

快訊／一張圖看113年放假日！　春節7天、「補班僅1次」

黃光芹：郭柯配、獨立參選都不可能

二哥侯明鋒：侯友宜絕非藍皮綠骨

即／李正皓披綠袍空降　民進黨永和區黨部主任怒辭

人總修改彈性放假規則　這2年有9天春節長假

陳水扁親曝柯文哲請益：如何縮短貧富差距

侯友宜「副手三條件」曝光　侯管配破局！她呼聲高

快訊／補班6次被罵翻　人總修法：應放假紀念日及節日「8個變2個」

抓到了！炸彈恐嚇全台景點、院校　「張海川」中國落網

明年「只有小年夜彈性放假」？　人總明報告

郭台銘被拱接國民黨主席　她曝內幕

綠廉政會立案調查陳歐珀　鄭重警告：違反廉政

更多熱門

相關新聞

地方政府別偷懶！　陳建仁：每月公布各縣市道安改善評比結果

地方政府別偷懶！　陳建仁：每月公布各縣市道安改善評比結果

為了洗刷「行人地獄」污名，交通部、內政部及教育部25日在行政院會報告「行人優先交通安全行動綱領」，宣示政府貫徹執行改善行人交通安全的決心。院長陳建仁說，透過中央政策引導，地方必須全力落實執行才會有成效，「縣市政府首長的重視，是成敗的關鍵，請交通部每月公布各縣市道安改善指標評比結果，落實執行」。

林右昌視察基隆天鵝洞環境營造計畫

林右昌視察基隆天鵝洞環境營造計畫

房東沒繳房屋稅　民眾租金補貼竟遭追回

房東沒繳房屋稅　民眾租金補貼竟遭追回

抵制惡質建商　時力提修法加重裁處

抵制惡質建商　時力提修法加重裁處

蔡英文提3大房價抑制方案　認「居住正義還有一段路要走」

蔡英文提3大房價抑制方案　認「居住正義還有一段路要走」

關鍵字：

內政部林右昌平均地權條例

讀者迴響

熱門新聞

補班頻繁引反彈！2024年3天以上假期剩4個

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

「樂天女孩總選舉」結果出爐！

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

沒住一起也能看Netflix！客服教1招解套

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

警告「很兇不要摸」正臉曝光嚇千人

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面