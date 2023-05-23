視察基隆天鵝洞環境營造計畫　林右昌：最快明年底完工

▲內政部長林右昌視察基隆天鵝洞環境營造計畫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

內政部長林右昌昨（22日）視察基隆市「希望之丘中正公園天鵝洞周邊社區廊帶串聯計畫」。林右昌表示，很高興回到基隆宣布此計畫正式核定，本工程總經費7143萬元，內政部核定補助約5500萬元（78%），預計今年8月可以發包動工，並在2024年底完工。

林右昌表示，本計畫是山海城串連計畫的最後一塊拼圖，包含興建基隆塔（地標豎梯），整建信二路防空洞，改建兒童遊戲場，完善上山步道等計畫，將整個基隆山海城進行完整的串聯，讓在地民眾或往來遊客皆能享有舒適的生活環境，也能感受基隆山、海、城的多元魅力。

▲內政部長林右昌（左）、基隆市副市長邱佩琳（右）。

林右昌指出，天鵝洞位於「希望之丘」的核心位置，橫向串連基隆塔、主普壇、二沙灣砲台跟法國公墓及沙灣歷史園區；垂直串連中正國中、崇右科大、小北投、信義市場。未來串連完成後將打造新的上山路徑，也將讓信義市場附近小北投風華再現。

林右昌說，在其市長任內推動「市港再生標竿計畫」就是希望基隆翻轉，把基隆港打開，重整交通服務體系並打造人本環境，讓行人友善得以改善，也感謝市府在此基礎的努力。近年多項相關計畫已完工，而來到天鵝洞附近地區，本計畫是山海城串聯再造計畫系列之一，就是希望基隆的「港、城、丘」特色，藉由設計與建設，打造更友善的環境。

林右昌表示，基隆塔連結東岸郵輪中心、城市街區與希望之丘，而本計畫範圍連接田寮河、基隆夜市及基隆所稱小北投地區。本區是市區與山丘重要節點，毗鄰壽山路，更與成功國中、崇右影音科技大學相接，其現況經規劃改善後可完成港-城-丘的縫合，除恢復往日榮景，更可為市民休閒好去處。本計畫也會整建既有涼亭10座，並去除老舊平臺，進行整體綠美化，以提升希望之丘廊帶的遊憩品質與守護民眾安全。

林右昌說，過去同步也進行都市計畫通盤檢討和都市更新盤點，在建設工程完成後，基隆的行人友善與更新就能展開。在基隆的景觀自治條例下，讓基隆特色保存也同步發展，將是未來中央／地方合作重要工作。

林右昌最後表示，一座城市的轉變，是需要時間與集眾人之力才能啟動的，無論是過去市長的身分，到現在擔任內政部長，有關基隆改造的推動工作仍持續參與。未來，中央與地方會繼續攜手合作，促進地方繁榮發展及充實各項基礎設施。