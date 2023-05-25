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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌控跟詐團主嫌合影　林右昌反擊：別為政治目的跟選舉胡扯瞎扯

▲▼內政部長林右昌出席「112年歐洲日晚宴」接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）

▲內政部長林右昌出席「112年歐洲日晚宴」接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

前立委黃國昌25日在臉書貼出一張內政部長林右昌在基隆市長任內，接待不動產借貸媒合平台im.B涉嫌吸金主嫌曾耀鋒的合照。對此，林右昌晚間出席「112年歐洲日晚宴」時受訪反駁，強調不要為了政治目的、選舉刻意胡扯瞎扯。

根據紙風車文教基金會董事、雙清文教基金會董事長洪三雄的聲明內容，是由他們邀請曾耀鋒餐敘，純粹是因他曾贊助過紙風車等公益活動。至於曾有出席餐會的政要橫跨各黨派，包括監察院長陳菊、立法院前院長蘇嘉全、警政署長陳家欽、前立委黃國昌、前總統馬英九、民眾黨主席柯文哲等。

對此，黃國昌晚間再次丟出照片，是一張林右昌在基隆市長任內，舉辦基隆城市博覽會期間，跟曾耀鋒的合照，並痛斥民進黨立委王定宇，這麼喜歡影射，起碼也PO出像樣的照片。

針對黃國昌的指控，林右昌晚間出席「112年歐洲日晚宴」接受媒體訪問時表示，這是去年六月舉辦基隆城市博覽會，每天接待來自全國各地的參訪團跟民眾做導覽，當時跟很多人都有合照，沒有時間接待任何團體。

林右昌強調，願意在基隆消費他們都很歡迎，有機會也會去致謝大家在基隆促進經濟跟消費。他說，這件事很單純，不要為了政治目的為了選舉刻意胡扯瞎扯，這樣不好。

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