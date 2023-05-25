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社會 社會焦點 保障人權

買個資P圖換照冒辦11張信用卡　29歲男秒變閃靈刷手狂盜110萬

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊宣布破獲利用外流個資、偽冒申請信用卡、電子支付案，涉案29歲劉姓男子透過網路取得他人包含身分證、健保卡等圖資後，利用P圖換成自己照片，先後向11家銀行、金融機構申請信用卡及電子支付，盜刷遊戲點數，虛擬貨幣達上百萬元新台幣。遭冒用的被害人發現銀行催繳帳單後報警處理，警方循線逮捕涉案劉嫌及共犯賴男。

▲警方逮捕涉案共犯賴男(左二)主嫌劉男(左四)移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕涉案共犯賴男(左二)和主嫌劉男(後排右2)移送。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕涉案共犯賴男(左二)主嫌劉男(左四)移送。（圖／記者張君豪翻攝）

被害人李男長年在國外工作，但在今年1月起陸續接獲多家銀行催帳通知，要他儘速繳交積欠信用卡費和貸款。但李男長年在國外工作，根本沒有申請台灣信用卡、信用貸款，連忙返台確認，結果銀行發現，申辦信用卡、信貸的文件確實以李男證件影本申辦，但影本上的照片確遭更換。

李男無奈報警求助，銀行端也不甘損失一併提告。刑事局獲報展開調查，鎖定涉案人劉男透過網路向不明大陸網友取得被害人身分證、健保卡圖像，P圖冒辦11家銀行的帳戶、信用卡及電子支付，盜刷消費多達25筆，包含購買遊戲道具、虛擬貨幣及高價3C，總計盜刷金額超過新台幣110萬元。

4月24日警方持拘票搜索票到新北市樹林區拘提劉、賴兩名涉案人到案，並當場查扣作案手機，SIM卡及筆電等贓證物，警訊後依偽造文書、詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，劉姓主嫌因犯後態度不佳經檢察官聲押獲准。

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