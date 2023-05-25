炸彈恐嚇達341件！陸生張海川遭中國公安約談　否認這件是他幹的

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

立法院司法法制委員會25日上午央邀請警政高層針對「台灣各機關、風景區不斷收到詐彈恐嚇」開會討論，對此警政署警政委員周幼偉證實，台陸警察、公安透過兩岸共打機制，台灣日前對此發出請求請中國公安協查，陸籍詐彈恐嚇犯張海川5月5日遭公安約談到案。

近年台灣各重大設施機關均收到大量炸彈恐嚇信，經過刑事局電偵大隊鎖定，確認是曾經來台就讀大學的中國學生張海川所為，但他在警方約談他前已離境返回中國，台警啟動兩岸共同打擊犯罪協議，中國公安部證實5月5日已約談張海川到案說明。



對此周幼偉上午表示，中方過去認為恐嚇案發生在台灣，公安偵辦進度緩慢，直到近日台灣又發生多起炸彈案，中國公安立案調查，通知台方5月5日傳喚張海川到案，張男到案後否認其中一個假冒前立委恐嚇案是他所為，其他涉及案件仍在調查中，台陸警方正透過交換調查證據，藉此確認張男涉案程度。周幼偉認為台、陸警方聯繫間並無落差，陸方目前也全力查處中。



根據檢警資料，統計到23日，刑事局受理炸彈恐嚇信案件總計258件，地檢署受理總計83件，總計341件，歹徒揚言恐嚇放炸彈地點包含政府機關，機場鐵路等重大交通設施，還有觀光風景景點及校園，歹徒行為觸犯刑法妨害秩序、公共危險、妨害自由、妨害電腦使用及民用航空法等罪，觸法程度不輕。



刑事局5日下午也緊急說明證實，大陸籍學生張海川已赴大陸公安單位說明，但張男否認利用前立委名義發送恐嚇電郵，目前尚未坦承犯下多數對台恐嚇案件，警方已循兩岸共同打擊犯罪合作機制提供相關情資給陸方，請陸方依法處理並約制張嫌行為，並將後續偵處結果通知台方。

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