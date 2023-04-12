獨／內湖掃射風向轉了！長輩為30億房地爭產　女婿衰淪代罪羊

▲槍手針對被害人膝蓋部位射擊，要置被害人腿部殘廢警告示威意味濃厚。（圖／民眾提供）

記者張君豪／台北報導

王姓知名節目製作人4月11日晚間在北市內湖區康寧路遭槍擊，一名槍手變裝外送員近距離連開15槍，其中兩槍貫穿左小腿及膝蓋，槍手要致王男腿部殘廢企圖明顯；另外包含槍手持制式手槍，以及犯案前約2小時就有社區民眾目擊到該外送員出現在社區外「好像在等什麼人」，加上王男送妻返家後再開車外出找車位，還有步行返家前抽菸等行為都被槍手掌握，警方研判是專業黑幫受委託指派殺手開槍示威的典型職業犯罪。

另外，警方12日追查槍擊案進度也出現重大進展，外傳王姓製作人因賭博在外積欠大批賭債，警方日前查扣王男手機進行數位解析，將針對王男通訊端是否曾接獲逼債、恐嚇簡訊等進行釐清，另外專案小組成員今天也赴醫院對王男進行正式警詢筆錄。

▲王男遭開槍掃射中彈後，利用當陸戰兵學到知識，以皮帶當緊急止血帶繫住大腿保命。（圖／民眾提供）

結果案情出現重大轉折，據了解，王男向警方透露，他長期橫跨兩岸製作電視節目，直到近年因家庭因素返台，他坦承早年在演藝圈打打麻將打打牌都有，但向警方強調絕無積欠賭債問題，他向警方說明，如果如傳聞積欠天文數字賭債，怎敢貿然返台甚至偕家人到處出遊用餐趴趴走？

另外，王男應訊時精神狀態良好，他回憶過往的交往狀況，除強調並無賭債問題，僅有跟友人應酬時外出喝酒分攤酒帳「錢還沒給對方、金額大概兩三萬元」，王男自嘲：如果因為3萬元酒錢遭人買兇聘槍手當街開15槍示警，買兇籌備槍枝的成本根本就不划算，外界傳聞根本亂傳。

▲內湖槍擊案槍手變裝守候被害人過程遭監視器錄下（圖／翻攝畫面）

警方追查，發現王男家族是內湖一帶的大型建商，父執輩曾開發東湖地區多起大型建案，但因家族營建事業近年發生爭產糾紛，導致岳父和自身兄弟間為了建設公司經營權相互提告，甚至聘僱黑幫重量級人士出面仲裁斡旋。

王男無奈向警方表示，家族爭產糾紛已有多年，關鍵在於岳父經營的建設公司在東湖開發的大型建案，推案預售完銷後，因有部分投資客轉單、或因資金調度問題違約、以及建設公司預留戶，一二樓店面商辦等數十戶屬於公司產權，市值粗估最少逾30億，但父執輩打拼事業一輩子，近年卻因爭奪保留戶產權發生嚴重衝突。

王男向警方表示：雙方後來對簿公堂爭奪建設公司經營權，甚至找上知名天道盟黑幫大老出面仲裁，雙方商議以司法判決為最後結果，但最近建設公司經營權判決即將出爐，他就莫名遭專業殺手開槍示警，可能因此淪為代罪羔羊遭開槍警告。

據悉，王男已將介入家族建設公司經營權以及黑幫大老名單交給警方，他認為台灣是有法律的地方，希望不論是家族爭產糾紛，還是他當街遭殺手開槍攻擊，檢警和司法都能追個水落石出，還給他跟飽受折磨的家人一個公道。

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