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社會 社會焦點 保障人權

獨／權威名醫涉詐保！檢警搜索「鳥科學先生」診所　拘提顧芳瑜

▲▼泌尿科權威醫師顧芳瑜涉嫌詐保。（圖／翻攝臉書粉專「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」）

▲國內知名泌尿科醫師顧芳瑜診所今遭到檢警搜索 。（圖／翻攝臉書粉專「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」）

記者劉昌松、莊智勝、張君豪／台北報導

國內泌尿科權威名醫、割包皮手術「包皮槍3.0」發明者顧芳瑜醫遭檢舉詐保，檢警今(17日)上午在顧芳瑜位於大安區信義路的診所開始營業後，由檢察官指揮大批警力登門，持搜索票和拘票進入診所內展開調查。

顧芳瑜醫師是台灣泌尿科權威，他精熟網路行銷，透過臉書創立粉專「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」替男性們分憂解惑，講述私密處衛生保健知識，也時常登上媒體版面，在醫界有相當名氣。

知情人士透露，顧芳瑜開設的診所位於大安區，主治割包皮、結紮、性病治療等，由於顧芳瑜專業且親切， 並透過臉書、YouTube拍攝影片回答民眾、患者問題，且回覆留言相當幽默，因此坊間評價相當不錯。

▲國內知名泌尿科醫師顧芳瑜診所遭到檢警搜索 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲顧芳瑜開設的診所位於台北市大安區信義路，坊間評價相當不錯。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不少到鳥醫師顧芳瑜診間接受俗稱「包皮槍3.0」、「無釘包皮槍」治療的男性患者，事後紛紛透過PTT西斯版、小惡魔論壇（mobile01）分享醫療感受，佳評不斷導致顧芳瑜近年在網路及泌尿科醫界頗負盛名，卻也引發不少爭議。

檢警日前接獲檢舉，並調閱包含保險犯罪防制中心、顧芳瑜曾任職醫療院所的相關病例、出險資料，顯示顧芳瑜曾多次進行高單價的「包皮手術」且讓患者請領高額醫療保險，保險犯防中心發現顧醫師診間患者出險頻率頗高，且價額遠比一般割包皮手術高出許多，因此委請檢警調查。

今天北檢開出拘票、搜索票指揮警方到北市大安區顧芳瑜泌尿科診所進行搜索，下午將顧芳瑜及涉案患者拘提帶回偵訊，預計警方將依詐欺、偽造文書等罪嫌將顧男等人移送北檢複訊。

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