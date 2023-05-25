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警破詐騙水房集團　和柬埔寨KK園區機房對口！主嫌竟2萬交保

▲▼電信警察逮捕柬埔寨在台機房及洗錢水房共32人，詐得3億多元。（圖／民眾提供，下同）

▲電信警察逮捕柬埔寨在台機房及洗錢水房共32人，詐得3億多元。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

詐團冒用美國知名「貝萊德」投資公司名義，誘騙民眾下載App投資，電信警察從車手一路往上追查，查出小水房、中水房和大水房，歷經22個月、5次大規模搜索，逮捕機房首腦余姓男子、水房首腦鄭姓男子等32人，詐得金額3億多元，不僅瓦解台灣洗錢水房，並阻斷與柬埔寨KK園區機房對接的窗口。警方訊問後將32人送辦，但2名首腦只有2萬元交保，其他人都請回，警方憂心，2主嫌一定另起爐灶，阻詐行動必須加快。

▲▼電信警察逮捕柬埔寨在台機房及洗錢水房共32人，詐得3億多元。（圖／民眾提供，下同）

刑事局電信偵查大隊發現，有詐欺集團利用「貝萊德」投資App進行詐騙，被害人數眾多，經由所抓到的1名提領車手往上追查，一層一層挖出不同規模的大、中、小的洗錢水房，水房首腦是41歲的鄭姓男子，這個水房和設在柬埔寨KK園區的機房配合，在台機房首腦是41歲余姓男子。

▲▼電信警察逮捕柬埔寨在台機房及洗錢水房共32人，詐得3億多元。（圖／民眾提供，下同）

機房負責在社群誘騙民眾加入並投資，初期給點獲利甜頭，最後是一毛錢也拿不回去，水房負責從銀行櫃檯、ATM提領現金，然後透過層層轉帳，透過虛擬貨幣再轉入柬埔寨機房的核心幹部帳戶。

▲▼電信警察逮捕柬埔寨在台機房及洗錢水房共32人，詐得3億多元。（圖／民眾提供，下同）

警方從2021年11月24日至2023年5月10日，分別在高雄市、台南市、新竹市等地，發動5波搜索，在水房內查扣現金711萬多元、美金2200元、BMW、保時捷各1部、點鈔機、10多發改造子彈、UPS不斷電系統、NAS雲端硬碟、保險箱、帳冊等，經清查，鄭嫌旗下所負責的洗錢水房，從2021年7月開始運作，至2023年5月間遭破獲，22個月經手贓款3億多元。

警方訊問後，將32人依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，余、鄭2人各2萬元交保，其他人全請回。

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