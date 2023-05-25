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瑪娃周末拐彎！專家曝1前提下「颱風繞一圈後恐回到台灣附近」

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風瑪娃持續往西北方向前進，根據歐洲模式最新一報預測顯示，瑪娃將在巴士海峽繞一圈後，再跑到台灣附近，不過氣象專家表示，後期路徑變數大，還不需要太過緊張。依照中央氣象局預測，瑪娃將在下周一北轉拐彎往東北方向遠離，預計下周一到周四為東半部帶來降雨。

▲瑪娃路徑變數大。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲瑪娃路徑變數大。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

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臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，若北方槽線太弱，無法有效打擊太平洋高壓，高壓減弱情況不如預期，可能就會如同歐洲模式最新預測，瑪娃將在巴士海峽繞一圈後，再跑到台灣附近，「很創新的走法」，不過目前只有歐洲模式呈現此結果，因此路徑變數仍大，不需太緊張。

▲▼瑪娃颱風5/25下午最新位置。（圖／氣象局）

▲瑪娃持續往西北移動。（圖／氣象局）

氣象局預報員官欣平表示，周日以前天氣不受颱風影響，各地降雨少，只有午後南台灣、各地山區會有雷陣雨。目前氣象局已發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(25)日南投、嘉義、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▲▼大雨特報。（圖／氣象局）

▲4縣市大雨特報。（圖／氣象局）

瑪娃周末前穩定偏西北移動，周日接近菲律賓呂宋島，屆時帶動東北風，東半部、基隆北海岸、大台北、恆春半島降雨機率提高。接著下周就會北轉，再拐彎往東北方向遠離，預計下周一到周四影響天氣，基隆北海岸、東半部、恆春半島都會有雨，中南部則仍是午後雷陣雨。

周末開始東半部、北海岸、恆春半島、馬祖浪大，周日白天東海岸浪高三到五米，越晚浪越大，可能接近六米。下周一南部沿海、澎湖也會有長浪發生。

▲▼瑪娃颱風5/25下午最新預測。（圖／氣象局）

▲▼瑪娃颱風下午最新路徑及侵襲機率預測。（圖／氣象局）

▲▼瑪娃颱風5/25下午最新預測。（圖／氣象局）

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