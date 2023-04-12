獨／還原內湖掃射現場！軍規姿勢打光彈匣　瞄準就是要他殘廢

▲槍手針對被害人膝蓋部位射擊，意圖使王男殘廢的警告意味濃厚。（圖／民眾提供）

記者張君豪／台北報導

4月11日晚間北市內湖區康寧路三段，一名槍手偽裝成外送員對知名王姓節目製作人掃射15槍；知情人士透露，槍手持制式90手槍「打光彈匣內所有子彈」，直到手槍滑套退膛後才停手，且都瞄王男膝蓋部位射擊，造成王男左膝兩側遭2發子彈貫穿，造成4個開放性傷口，子彈則剛剛好擦過膝蓋骨，槍手開槍致人殘廢意圖明顯，擺明是專業黑幫槍手所為。

知情人士還原槍擊現場指出，11日晚間王男開LEXUS休旅車載妻吃完晚餐後返家，因為住處車位給長輩停放，王男先送妻子回社區後，再把車開到案發地點旁找路旁空位停車，之後王男在路旁一棵樹旁抽菸，地點相當僻靜，突然有一名身穿外送員制服外套、頭戴安全帽、戴口罩的男子靠近他。

▲槍手針對被害人膝蓋部位射擊，所幸被害人利用皮帶當止血帶止住大量出血保命。（圖說下同／民眾提供）

王男看到外送員右手提一個塑膠袋似乎裝著類似便當的物品，他想說是外送員迷路不以為意，結果外送員靠近問他說「請問這地址的80號在哪裡？」王男雖然居住該地，但因社區住戶眾多，他並不清楚，因此回應「你可以到前面警衛亭去問保全人員」，之後外送員就離開，但沒多久便返回，而且手上已無塑膠提袋。

王男當時抽著菸不以為意，他以為對方已經順利送餐完成任務，順口問了一句「你找到訂餐住戶了喔？」外送員慢慢靠近，並從後腰掏出一把黑色手槍，王男當下還不清楚狀況，當時巷弄內光線不足，他以為對方是拿出手機之類的物品。

緊接著槍聲大作，外送員所持槍口噴出火光，他才驚覺遭對方開槍射擊，知情人士說，王男「當時傻眼，覺得自己可能會死」，但他本能反應就直接衝向對方想搶下手槍自保；原來王男曾在海軍陸戰隊66旅服役，派駐台中清泉崗基地裝甲部隊，想說橫豎也是絕境，不拚也沒有好下場。

知情人士指出：該名槍手相當專業，看到王男衝上前，冷靜持槍後退保持射擊距離，甚至邊後退邊以蹲姿開槍，增加射擊穩定性，並仔細瞄準被害人腿部繼續射擊，直到打完彈匣內15發子彈、手槍滑套退膛才轉身離開，「絕對是受過軍事射擊訓練的人」，王男本能想追，但跑了兩步才發現自己左腿無法使力且血流如注。

王男這才驚覺自己腿部中槍，因為他當時「真的沒有感覺，但看到膝蓋鮮血狂噴」，受過軍事訓練的他勉強拖著腳步走到警衛亭求救，並卸下自己褲子腰帶綑綁大腿當緊急止血帶止血，但受傷大量失血的他，雙手無力根本拉不緊皮帶，後來在警衛及到場警員協助扣緊皮帶止血，緊急送醫成為保命關鍵。

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