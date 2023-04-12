　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／還原內湖掃射現場！軍規姿勢打光彈匣　瞄準就是要他殘廢

▲槍手針對被害人膝蓋部位射擊，意圖使人傷殘警告意味濃厚。（圖／民眾提供）

▲槍手針對被害人膝蓋部位射擊，意圖使王男殘廢的警告意味濃厚。（圖／民眾提供）

記者張君豪／台北報導

4月11日晚間北市內湖區康寧路三段，一名槍手偽裝成外送員對知名王姓節目製作人掃射15槍；知情人士透露，槍手持制式90手槍「打光彈匣內所有子彈」，直到手槍滑套退膛後才停手，且都瞄王男膝蓋部位射擊，造成王男左膝兩側遭2發子彈貫穿，造成4個開放性傷口，子彈則剛剛好擦過膝蓋骨，槍手開槍致人殘廢意圖明顯，擺明是專業黑幫槍手所為。

知情人士還原槍擊現場指出，11日晚間王男開LEXUS休旅車載妻吃完晚餐後返家，因為住處車位給長輩停放，王男先送妻子回社區後，再把車開到案發地點旁找路旁空位停車，之後王男在路旁一棵樹旁抽菸，地點相當僻靜，突然有一名身穿外送員制服外套、頭戴安全帽、戴口罩的男子靠近他。

▲內湖槍擊案，傷者照片曝光。（圖／民眾提供）

▲槍手針對被害人膝蓋部位射擊，所幸被害人利用皮帶當止血帶止住大量出血保命。（圖說下同／民眾提供）

王男看到外送員右手提一個塑膠袋似乎裝著類似便當的物品，他想說是外送員迷路不以為意，結果外送員靠近問他說「請問這地址的80號在哪裡？」王男雖然居住該地，但因社區住戶眾多，他並不清楚，因此回應「你可以到前面警衛亭去問保全人員」，之後外送員就離開，但沒多久便返回，而且手上已無塑膠提袋。

王男當時抽著菸不以為意，他以為對方已經順利送餐完成任務，順口問了一句「你找到訂餐住戶了喔？」外送員慢慢靠近，並從後腰掏出一把黑色手槍，王男當下還不清楚狀況，當時巷弄內光線不足，他以為對方是拿出手機之類的物品。

▲10日晚間內湖康寧路發生槍手當街掃射民眾的槍擊案。（圖／記者張君豪翻攝）

緊接著槍聲大作，外送員所持槍口噴出火光，他才驚覺遭對方開槍射擊，知情人士說，王男「當時傻眼，覺得自己可能會死」，但他本能反應就直接衝向對方想搶下手槍自保；原來王男曾在海軍陸戰隊66旅服役，派駐台中清泉崗基地裝甲部隊，想說橫豎也是絕境，不拚也沒有好下場。

知情人士指出：該名槍手相當專業，看到王男衝上前，冷靜持槍後退保持射擊距離，甚至邊後退邊以蹲姿開槍，增加射擊穩定性，並仔細瞄準被害人腿部繼續射擊，直到打完彈匣內15發子彈、手槍滑套退膛才轉身離開，「絕對是受過軍事射擊訓練的人」，王男本能想追，但跑了兩步才發現自己左腿無法使力且血流如注。

王男這才驚覺自己腿部中槍，因為他當時「真的沒有感覺，但看到膝蓋鮮血狂噴」，受過軍事訓練的他勉強拖著腳步走到警衛亭求救，並卸下自己褲子腰帶綑綁大腿當緊急止血帶止血，但受傷大量失血的他，雙手無力根本拉不緊皮帶，後來在警衛及到場警員協助扣緊皮帶止血，緊急送醫成為保命關鍵。

【相關新聞】

►獨／PO匕首預告機場隨機殺人　臉書帳戶「頻繁貼刪文」IP位置曝

►快訊／北市警大搬風　發布184名警官人事令「名單出爐」

►獨／新冠停課伙食費全繳庫　警專生轟權益遭剝奪！校方回應了

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
南韓：中國禁航27分鐘「與火箭掉落物有關」　日本證實接獲通報
獨／派翠克拒「同台葛斯齊」遭封殺！　圤智雨爆節目邀約內幕
陸對台設「禁航區」衝擊飛日韓航班　70%受影響
獨／還原內湖掃射現場！軍規姿勢打光彈匣　就是要他殘廢
獨／200公斤包裹車滑落　員工遭重壓！恐怖畫面曝
隋棠薄紗禮服露到屁股！　老公看辣照偷笑吐4字
大陸對台2455項產品貿易壁壘調查　學者分析背後原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台版柬埔寨首腦「藍道」自認沒事　帳戶近千萬開豪車！妻10萬交保

台中越南移工「4打1」街頭追逐砍人　拔腿駕車逃亡畫面曝光！

桃園男強抱按摩女上床想硬上　掏鳥磨蹭臀腿下場曝

男子騎贓車40公里竊電纜線　連偷兩天...帆布袋掩飾仍被逮

林口貨車撞安全島！車頭凹爛…駕駛自行脫困滿地漏油

獨／還原內湖掃射現場！軍規姿勢打光彈匣　瞄準就是要他殘廢

快訊／台中太平傳槍擊案！　1人刀傷送醫...警赴現場採證中

性侵女兒「傳紙條教應訊」！千字情勒哀求原諒　狼父2度逆轉判囚

同事勸「對住戶態度好一點」　莽保全美工刀割頸…濺血送醫搶救

快訊／失聯11天找到遺體！攀干卓萬山失蹤　他墜百米深崖慘亡

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

男童學走路突然跳起熱舞　快樂表情＋舞步逗樂旁人

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

田馥甄猜錯小腰果性別：健康就好！　遭詹仁雄扯「剩她沒生」驚訝回應

台版柬埔寨首腦「藍道」自認沒事　帳戶近千萬開豪車！妻10萬交保

台中越南移工「4打1」街頭追逐砍人　拔腿駕車逃亡畫面曝光！

桃園男強抱按摩女上床想硬上　掏鳥磨蹭臀腿下場曝

男子騎贓車40公里竊電纜線　連偷兩天...帆布袋掩飾仍被逮

林口貨車撞安全島！車頭凹爛…駕駛自行脫困滿地漏油

獨／還原內湖掃射現場！軍規姿勢打光彈匣　瞄準就是要他殘廢

快訊／台中太平傳槍擊案！　1人刀傷送醫...警赴現場採證中

性侵女兒「傳紙條教應訊」！千字情勒哀求原諒　狼父2度逆轉判囚

同事勸「對住戶態度好一點」　莽保全美工刀割頸…濺血送醫搶救

快訊／失聯11天找到遺體！攀干卓萬山失蹤　他墜百米深崖慘亡

貨櫃三雄與台驊3月營收年減幅驚人相似　顯示運價操作空間很小

台版柬埔寨首腦「藍道」自認沒事　帳戶近千萬開豪車！妻10萬交保

妹子強拉相親男開房！遭擋門爆氣問：我身材這麼好你忍得住？

業界審查最難挑戰！「東森嚴選」高標檢驗品質　深獲消費者信賴

快訊／陸發起貿易壁壘調查　國台辦：台灣單方面限制損害陸企利益

台中越南移工「4打1」街頭追逐砍人　拔腿駕車逃亡畫面曝光！

李展毅單場雙響砲　味全二軍中止台鋼雄鷹4連勝吞首敗

桃園男強抱按摩女上床想硬上　掏鳥磨蹭臀腿下場曝

男子騎贓車40公里竊電纜線　連偷兩天...帆布袋掩飾仍被逮

老公「看A片被抓到」認了很紓壓　美人妻崩潰喊：這是出軌！

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

社會熱門新聞

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

賈瞳瞳涉約砲詐騙　鐵工男提告結果曝

即／淡江大學前副校長墜樓！12F直墜地面身亡

即／62歲淡大前副校長墜樓亡！原因曝光

即／台鐵死傷事故！桃園-中壢採單線雙向行車

獨／從沒說「養嬤換房」！長孫姊姊說話了

失聯靜宜女「新男友小U」　身分起底！

女大生為愛不回台　園區只保到潑水節

三重街頭深夜砍人！29歲男胸部中刀搶救中

台中嬤要長孫還透天厝　法院判決曝光

警衛「以為住戶請客」誤吃蛋糕　遭求償6千

老公突逼離婚　她找真相徹底崩潰

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

更多熱門

相關新聞

汐止BMW撞警影片曝　X6狠煞瘋狂倒車路人急閃

汐止BMW撞警影片曝　X6狠煞瘋狂倒車路人急閃

新北市汐止區大同路三段、大安街口12日下午1時57分驚傳槍響！警方巡邏時發現一台黑色BMW休旅車行跡可疑於是上前盤查，但駕駛疑似報假身分，隨後還與警方展開追逐，稍早拒檢倒車衝撞員警畫面曝光！

即／汐止BMW拒檢衝撞！警急開一槍　駕駛棄車逃逸中

即／汐止BMW拒檢衝撞！警急開一槍　駕駛棄車逃逸中

內湖槍擊案槍手超專業　一流手法曝光

內湖槍擊案槍手超專業　一流手法曝光

獨／內湖槍擊案凶嫌扮外送員開15槍　避開監視路線

獨／內湖槍擊案凶嫌扮外送員開15槍　避開監視路線

獨／還原內湖槍響始末！他問外送員這句慘遭掃射

獨／還原內湖槍響始末！他問外送員這句慘遭掃射

關鍵字：

內湖警分局康寧路槍擊案知名製作人開槍制式手槍

讀者迴響

熱門新聞

周孝安喇舌洋妞「激情畫面全被拍」！

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

百萬YouTuber宣布！　搬來台灣住

《不熙娣》派翠克拒同台葛斯齊！

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

賈瞳瞳涉約砲詐騙　鐵工男提告結果曝

2波全台變天　「雨更大」時間曝

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

更多

最夯影音

更多
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面