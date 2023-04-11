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揭密台海驚悚浮屍潮！14越南人集資買黑金剛　偷渡遇難海巡慢半拍

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍，案件海巡成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍，專案小組追查真相逐漸明朗。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣西部沿海從2月後一個多月期間驚現16具浮屍，刑事局比對確定其中7人屬越南籍，消息曝光後越南駐台辦事處也向台灣政府反映，該國內有14名越南人集體偷渡後與家人失聯，海巡署遲至3月30日才成立專案小組查「台灣近海浮屍潮」，朝人蛇集團丟包或者偷渡者集體船難喪生。

承辦本案檢方追查，高雄市彌陀港外海在2月27日發現一具女浮屍，因身上有越南身分證，當時檢方通知台北越南經濟文化辦事處，結果越方清查後，提供有14名越南民眾在2月中旬要偷渡來台打工，之後便與越南家屬失聯。

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍，案件海巡成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝）

檢方經越方清查確定，總計有14名越南人在2月初，從越南邊境偷渡到中國大陸廣西省，之後再搭乘交通工具穿州過省抵達福建沿海，並以約100萬新台幣購入一艘俗稱黑金剛的小型快艇，14人勉強擠上快艇便駛離福建沿海，企圖偷渡來台，之後便離奇失蹤疑似發生船難。

海巡署指出，一般越南民眾透過人蛇集團偷渡，每人約得花費30多萬元新台幣費用，但14名越南偷渡者異想天開，居然集資約100萬元購買黑金剛快艇直闖台灣海峽，偷渡客除了可省去人蛇集團、船老大的層層剝削外，也不怕發生糾紛反遭舉報，甚至慘遭海上丟包，但因台灣冬季東北季風強盛，俗稱黑水溝的台灣海峽海象嚴峻，研判該船在2月初在台灣離岸不遠海域、發生船難沈船後，船上14人全部落海罹難。

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍，案件海巡成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署知情人士透露，上述推斷關鍵在於：3月7日在彰化王功西方5海哩風機平台上發現，被曬成人乾的越南籍男姓死者，是生前自行攀爬上風機平台後，缺乏飲水進食脫水死亡，專案小組以一般人海泳範圍甚難超過10公里常理，當作船難者自泳求生半徑推估，研判該艘偷渡黑金剛快艇船難沉沒地點，應離彰化王功外海最遠不超過20公里範圍。

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍，案件海巡成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝）

雖然台灣西部沿海爆發大量浮屍朝案情漸露曙光，並無人蛇集團丟包殺人聳動情節，但越南偷渡者僅憑一艘廉價快艇就想跨海闖入台灣領海範圍，且發生重大船難無人知曉，導致14人全部命喪台海，台灣海疆戍守巡防能力明顯出現嚴重漏洞，且浮屍案頻傳後續情資整合延宕近月，相關疏失有待高檢署及監察院後續調查釐清究責。

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