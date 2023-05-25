台南桌遊店大門遭轎車衝撞+棍棒砸店　警4小時逮嫌犯

記者林悅／台南報導

台南市中西區民生路二段1家桌遊館，25日清晨6時許遭人以車輛倒車衝撞大門及持棍棒毀損門前泊車台，歹徒逞後逃逸，市警二分局據報後，迅速掌握案車輛以車追人，4小時內迅速將涉嫌之22歲莊姓男子緝捕到案帶回調查，初步調查疑與財務糾紛有關，正深入調查釐清中。

▲台南市中西區民生路二段1家桌遊館，遭人以車輛倒車衝撞大門及持棍棒毀損門前泊車台。（圖／翻攝自黑色豪門企業，下同）

台南市中西區民生路二段1家桌遊館，25日上午發生1起暴力事件，1部自小客車以倒車衝撞方式，撞毀該店大門，而後車上下來1人，持棒砸毀門前泊車台，而後揚長而去，台南市警二分局據報派員前往查處，並監閱監視器追查，鎖定涉案車輛，馬上以車追人，在短短4小時內，查獲涉案人22歲莊姓男子帶回偵辦。

警方初步調查，疑桌遊館之股東在外有跟人金錢糾紛，犯嫌25日才前往砸店恐嚇，惟相關案情及是否有相關共犯，目前由警方調查釐清中，全案調查後將依恐嚇、毀損等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲市警二分局據報後迅速將犯案22歲莊姓男子緝捕到案。（圖／記者林悅翻攝）

二分局表示，決不容許有任何破壞社會秩序之不法行為，警方對任何不法絕對有快速打擊之專業能力及決心。