　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南桌遊店大門遭轎車衝撞+棍棒砸店　警4小時逮嫌犯

記者林悅／台南報導

台南市中西區民生路二段1家桌遊館，25日清晨6時許遭人以車輛倒車衝撞大門及持棍棒毀損門前泊車台，歹徒逞後逃逸，市警二分局據報後，迅速掌握案車輛以車追人，4小時內迅速將涉嫌之22歲莊姓男子緝捕到案帶回調查，初步調查疑與財務糾紛有關，正深入調查釐清中。

▲台南市中西區民生路二段1家桌遊館，遭人以車輛倒車衝撞大門及持棍棒毀損門前泊車台，市警二分局據報後迅速將犯案22歲莊姓男子緝捕到案。（圖／翻攝自黑色豪門企業，下同）

▲台南市中西區民生路二段1家桌遊館，遭人以車輛倒車衝撞大門及持棍棒毀損門前泊車台。（圖／翻攝自黑色豪門企業，下同）

▲台南市中西區民生路二段1家桌遊館，遭人以車輛倒車衝撞大門及持棍棒毀損門前泊車台，市警二分局據報後迅速將犯案22歲莊姓男子緝捕到案。（圖／翻攝自黑色豪門企業，下同）

台南市中西區民生路二段1家桌遊館，25日上午發生1起暴力事件，1部自小客車以倒車衝撞方式，撞毀該店大門，而後車上下來1人，持棒砸毀門前泊車台，而後揚長而去，台南市警二分局據報派員前往查處，並監閱監視器追查，鎖定涉案車輛，馬上以車追人，在短短4小時內，查獲涉案人22歲莊姓男子帶回偵辦。

警方初步調查，疑桌遊館之股東在外有跟人金錢糾紛，犯嫌25日才前往砸店恐嚇，惟相關案情及是否有相關共犯，目前由警方調查釐清中，全案調查後將依恐嚇、毀損等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲市警二分局據報後迅速將犯案22歲莊姓男子緝捕到案。（圖／記者林悅翻攝）

▲市警二分局據報後迅速將犯案22歲莊姓男子緝捕到案。（圖／記者林悅翻攝）

二分局表示，決不容許有任何破壞社會秩序之不法行為，警方對任何不法絕對有快速打擊之專業能力及決心。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
「長太像羅志祥」台女星去大陸被狂喊3字！　受夠了火大回擊
營養午餐活蟲蠕動！　無良廠商3度出包
快訊／國道4大車撞一團釀2重傷！　狂塞16公里
快訊／全家APP當機「只能付現金」　點數、咖啡寄杯消失
快訊／台灣旅行團遊濟州島出車禍　觀光局回應了
快訊／浩克遭女友放生　她宣示主權：我才是現任！
快訊／7-11開出2張千萬發票！　門市曝光
快訊／連千毅遭判刑7年定讞！
私校生「出怪聲」干擾英聽考場　考生淚崩：不公平
快訊／4縣市大雨特報！　瑪娃繞一圈後恐回到台灣附近

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

一句「車上不能吃東西」怒踹計程車　KTV兩派酒客7人大亂鬥

營養午餐活蟲蠕動！無良廠商3度出包　基隆地檢署約談10多人到案

快訊／國道4大車撞一團釀2重傷！車龍長16km...狂塞2hrs未排除

超商浩克疑劈腿遭女友放生　她宣示主權：此時此刻我才是現任

墜撞中捷「塔吊還在半空中」　瑪娃恐襲...建商「防颱加固」

引爆直播主之亂！連千毅多項罪名遭判刑7年定讞

煙火哥一舉動踩紅線重判9年8月　法官批蔑視司法殃及無辜

史上最貪女檢陳玉珍「撈2300萬判12年」　律師證書遭廢止

桃園男記得叫代駕卻忘了出庭被通緝　女友火大開罵...警充和事佬

快訊／國1南下346.1公里4大車事故！傷亡不明　車流嚴重回堵12公里

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

陳庭妮.胡宇威婚禮進度卡關　「場地找遍全台」意見分歧

外送員遇三花貓賴保溫箱　他苦喊「下來」全被無視

一句「車上不能吃東西」怒踹計程車　KTV兩派酒客7人大亂鬥

營養午餐活蟲蠕動！無良廠商3度出包　基隆地檢署約談10多人到案

快訊／國道4大車撞一團釀2重傷！車龍長16km...狂塞2hrs未排除

超商浩克疑劈腿遭女友放生　她宣示主權：此時此刻我才是現任

墜撞中捷「塔吊還在半空中」　瑪娃恐襲...建商「防颱加固」

引爆直播主之亂！連千毅多項罪名遭判刑7年定讞

煙火哥一舉動踩紅線重判9年8月　法官批蔑視司法殃及無辜

史上最貪女檢陳玉珍「撈2300萬判12年」　律師證書遭廢止

桃園男記得叫代駕卻忘了出庭被通緝　女友火大開罵...警充和事佬

快訊／國1南下346.1公里4大車事故！傷亡不明　車流嚴重回堵12公里

「Energy」Toro不捨外公意外身亡　見「手握信物」淚崩：原來我讓他驕傲

統神二寶衡衡萌度爆表　網封003人生勝利組…本人曝光唯一遺憾

南韓掌握情報又出槌？　金正恩「瑞士好友」曝：我沒聽過他有兒子

快訊／台人遊南韓濟州島車禍34傷　外交部證實

張柏芝42歲看起來像大學生！4個凍齡技巧缺一不可

小狗咬斷電線「倒地脫糞」！30秒後竟復活　飼主傻眼：來不及悲傷

玉山盃／新北投手豪華擁5火球男　首戰逾10隊球探到場

露營爬山退流行？　網曝2原因：確實退很多

永續傳道者「簡又新」專訪2／500企業搶入　總營收破36兆超越台灣GDP

許雅晴、林琬清上演神逆轉　挺進大馬大師賽8強

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

社會熱門新聞

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

即／新北女13樓墜落！再遭鐵桿穿身慘亡

礁溪溫泉旅館有「針孔攝影機」！記憶卡有大量影片

最貪女檢「撈2300萬判12年」　律師證書遭廢止

妻想出家　夫見內褲男坐床上氣炸

快訊／飛龍瀑布搜救員最下層深潭尋獲1男1女

即／準新郎醫對正妹打手槍　台南衛生局長：已放棄報到

水電工沒封瓦斯　女煮飯整間爆炸亡

日籍男帶1400萬入境遭沒收！上訴結果出爐

陰經龍狠殺女友！二審維持原判　死者弟：我很失望

板橋江子翠站旁建案「路面下陷10cm」　封鎖回填

即／美容教母昏迷70天亡　2密醫打玻尿酸判決出爐

中和縱火9死案　李國輝無期徒刑定讞

更多熱門

相關新聞

高壓若不退　瑪娃可能回台灣附近

高壓若不退　瑪娃可能回台灣附近

強烈颱風瑪娃持續往西北方向前進，根據歐洲模式最新一報預測顯示，瑪娃將在巴士海峽繞一圈後，再跑到台灣附近，不過氣象專家表示，後期路徑變數大，還不需要太過緊張。依照中央氣象局預測，瑪娃將在下周一北轉拐彎往東北方向遠離，預計下周一到周四為東半部帶來降雨。

台南晶英酒店攜手南消第七大隊

台南晶英酒店攜手南消第七大隊

假投資約咖啡店面交70萬！詐團車手栽了

假投資約咖啡店面交70萬！詐團車手栽了

瑪娃清晰藍眼！鄭明典貼圓對稱雲圖

瑪娃清晰藍眼！鄭明典貼圓對稱雲圖

行政院通過「行人優先交通安全行動綱領」

行政院通過「行人優先交通安全行動綱領」

關鍵字：

台南桌遊店衝撞大門砸店南警影音

讀者迴響

熱門新聞

補班頻繁引反彈！2024年3天以上假期剩4個

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

「樂天女孩總選舉」結果出爐！

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

沒住一起也能看Netflix！客服教1招解套

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

警告「很兇不要摸」正臉曝光嚇千人

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面