蔡政府2016年就提強化管理網路借貸平台　民眾黨團批：打詐無成

▲張其祿（左）與陳琬惠出席民眾黨團14日「詐騙案疑雲說不清 民進黨別裝傻！」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

網路借貸平台「im.B」詐騙案持續擴大，主嫌曾國緯不僅詐騙吸金25億，日前更被爆出曾與多位民進黨黨政高層一同赴宴。對此，民眾黨立法院黨團今（24日）日舉行記者會表示，民進黨打詐無成，與詐騙犯關係親密更讓人民難以安心，上至總統蔡英文、民進黨主席賴清德和相關人等都應該出面清楚解釋，以定民心；相關部會也不能繼續踢皮球，應盡速修法納管P2P借貸平台，避免類似詐騙案件再次上演。

民眾黨立委陳琬惠指出，近日爆出包含監察院長陳菊、總統府秘書長林佳龍、台南市長黃偉哲、監委范巽綠等綠營重量級人物曾與曾國緯合照，連檢警調查部門高層都曾和曾國緯一同出席餐會，讓民眾對政府打擊詐騙的決心感到懷疑，也不禁令人想問，難道這麼多民進黨要員都是詐騙集團在政府的臥底嗎？

陳琬惠表示，民進黨立委陳歐珀遭爆不當收受曾國緯提供的利益，第一時間極力撇清，直到證據越來越多才宣布退選「斷尾求生」，不過還有很多問題需陳歐珀說清楚。

陳琬惠進一步表示，2020年6月12日交通委員會到宜蘭考察，當天正是曾國緯五結豪宅招待所的「入厝日」，考察結束後，陳歐珀帶著官員到曾國緯的招待所，去招待所的官員有誰？喬了什麼？為何上班時間可以「開趴」？請陳歐珀好好面對，誠實回答。

陳琬惠直言，當國人飽受詐騙所苦，民進黨政府完全沒有作為，成立的打詐國家隊也毫無作用，最後人民赫然發現，我們的官員、民代，竟然都跟詐騙犯這麼熟。令人遺憾的是，準備參選總統的賴清德至今仍保持沉默，請相關人士勇敢站出來，闡明事實真相，開誠布公才能重建公眾對政府的信賴，維護社會穩定和公平正義。

民眾黨團幹事長張其祿則說，P2P借貸平台提供無法向銀行貸款的人更多借貸機會，受到許多民眾歡迎，然而背後缺乏管理，加上兩大黨政治人物，甚至政府機關的「背書加持」，才讓事態更加惡化，受害層面擴大，歸根究柢，毫無納管作為的政府應負最大責任。

張其祿指出，民進黨政府最早在2016年6月就提出要強化網路借貸平台管理，歷時7年毫無進度，政府各部會互推責任，放任問題持續擴大；金管會主委黃天牧擺明「堅決不納管，要管也不是我管」、經濟部商業司則聲明金融借貸放款不屬於經濟部權責範圍、數發部長唐鳳又強調「零監管」，根本是沒有任何單位願意承擔，打詐國家隊根本就是「打詐互踢足球隊」。