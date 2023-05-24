跟民進黨合作選永和　李正皓：我知道這是一場硬仗

▲民進黨主席賴清德宣布與政治評論員李正皓合作。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨主席賴清德24日宣布，將支持知名政治評論員李正皓以無黨籍參選新北市第九選區（永和）立委。李正皓表示，他當然知道這是一場硬仗，但現在的永和需要的是健康的新陳代謝，從城市到民意代表都是如此，為永和注入新的力量、新的活力，這對永和來說才是健康的循環。

賴清德下午親自主持「新北市立委候選人徵召記者會」，針對新北市第九選區（永和），確定與李正皓合作，力抗國民黨老將林德福。

李正皓說，去年議員選舉結束後，他其實已下定決心回歸媒體人的身份，短時間內不去思考參選的事，直到與賴清德的一次會面。「毀滅世界的，不是那些作惡多端的人，而是冷眼旁觀、選擇保持緘默的人」這句話，這些天一直在他腦海中浮現，既然有機會能站出來為台灣做些什麼，那當然不該冷眼旁觀、保持緘默。

李正皓表示，林德福是一位敬重的長輩，他在1986年當選永和市民代表時，自己只有兩歲，之後林德福一路從代表、市長到連任6屆立法委員，他已經在永和服務了37年，也見證了永和的興與衰。但過去的永和充滿了光榮，與台北市一水之隔、優質學校林立，永和人總是用「蛋黃文教區」來形容自己的故鄉 ; 但是現在的永和，城市老舊、道路狹窄，永和房價已經連續四年成為新北市平均交易單價最高的的行政區，卻是新北市人口外流最嚴重的幾個行政區之一，有些媒體甚至用「人口黑利區」來形容現在的永和。

李正皓強調，永和從蛋黃文教區到人口黑利區，這是每個城市必經的興衰過程，這不是任何一個人的錯，林德福在永和的服務貢獻也不該被抹殺，但現在的永和需要的是健康的新陳代謝。