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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／李正皓自曝合作民進黨喊意外　「今晚想來點李正皓嗎？」

▲▼賴清德召開「新北市立委候選人徵召記者會 李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李正皓介紹他的競選口號將是：「今晚想來點李正皓嗎？」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德24日宣布，將支持知名政治評論員李正皓以無黨籍參選新北市第九選區（永和）立委。李正皓在記者會高呼「永和上新菜，永和人，今晚想來點李正皓嗎？」自曝與民進黨合作「很意外」、「跟民進黨合作，從我的出身、我的認同、我的交友圈，是很大的衝擊」，甚至意外到在賴清德家門口出車禍。

賴清德今天下午親自主持「新北市立委候選人徵召記者會」，宣布新北市第八選區（中和）、新北市第十一選區（新店）將徵召時代力量前黨員吳崢、前議員曾柏瑜參選立委，對戰前立委張慶忠之子張智倫、國民黨立委羅明才，新北市第九選區（永和）將與李正皓合作，力抗國民黨老將林德福。

賴清德表示，李正皓出身自中永和，令人欽佩的是，李正皓在國民黨內是推動改革的人才，認為國民黨應該成為本土政黨，改名為「台灣國民黨」，且國民黨應該重視轉型正義、主動放棄黨產，讓台灣社會能夠進一步和諧發展。他讚許說，「相當不容易」，李正皓服務社會的決心一直都沒有改變，所以這次民進黨選擇與李正皓合作，支持他以無黨籍參選。

李正皓致詞時談及，「意外嗎？我蠻意外的，我坦白講我蠻意外的」，其實他跟賴清德結緣是來自一位長輩，在與賴清德見面前，他先準備了許多「考古題」，要闡述「如何鬥倒國民黨」、「如何勝選」、「如何爭取年輕人的選票」，可是坐下來發現考前猜題全錯，賴清德一直聊「如何團結台灣」，更意外的是，賴清德當場提出邀請：2024要一起奮戰嗎？他說，坦白說很意外，意外到在賴清德家門口出車禍，開出去的時候，車門還刮到。

李正皓表示，2024年是個路線的選擇，可以選擇委曲求全，或者壯大自己來抵禦威脅，每個台灣人都要做選擇，其實，他對很多民生政策的認知，與民進黨不盡相同，但這是關起門的事情，現在台灣面對的是門外的挑戰，要用什麼樣的態度面對家門口的敵人，「跟民進黨合作，從我的出身、我的認同、我的交友圈，是很大的衝擊」，可是當他想通了，總統蔡英文和賴清德捍衛家園的方式跟自己高度一致，因此接受民進黨的邀請，跟民進黨合作是「意料之外、情理之中」。

李正皓表示，中和與永和是共同生活圈，且立委選區與去年選議員選區部分重疊，自己的對手林德福確實伴隨著永和的興衰，林德福1986年當市民代表時，自己才兩歲，這屆立委若林德福再連任，在永和將邁向41年，相信很多人都有印象。

李正皓說，永和昔日是優秀的蛋黃區，充滿城市的光榮感，可是37年之後，現在的永和被媒體形容為「人口黑利」，面臨人口外移、物價與房價高、街道巷弄狹窄的狀況，這是正常城市會面臨的興衰，當面臨這樣的狀況，需要新陳代謝，因此他將提出「永和上新菜，永和人，今晚想來點李正皓嗎？」的競選口號。

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