　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／駁黑金疑雲　賴清德自認「潔身自愛」下令全黨：立高標準

▲▼賴清德召開「新北市立委候選人徵召記者會 吳崢 曾柏瑜 李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙集團爭議，宣布退選立委，再掀「黑金」疑慮。對此，民進黨主席賴清德24日在中執會嚴正表示，人民不是給民進黨一張空白支票，無條件授權，而是要看民進黨的表現，「我從政以來，都謹記珍惜所託、潔身自愛、嚴以律己」，民進黨的自我要求，也不會一刻放鬆，要立下最高標準回應社會期待。

賴清德今天在會中表示，他想利用今天的中執會，跟各位中執委及黨內先進分享幾點內心深刻的感受，不管社會型態怎麼變，民進黨的理想都不能變，不要因為惡小而為之，勿以善小而不為，政治風氣不能夠敗壞，有權力的人要能夠以身作則、守住底線，價值才不會崩壞。

賴清德表示，他有幾個面向跟大家報告：第一，就是責任這個面向，民進黨是台灣民主運動的產物，先有民主運動才有之後的民主進步黨，成立30幾年來，台灣社會給民進黨機會，本黨才有機會從15%變55%，從少數變多數，從反對黨變執政黨。

賴清德表示，「我們一定要深刻了解到，人民不是給我們一張空白支票，無條件授權。民眾是要看我們的表現，才決定是不是願意給我們下次機會」，每一次的期中選舉，都是一次提醒跟警告，如果民進黨不能記取教訓、謹慎作為，只會讓支持者傷心氣餒，也會愧對前人的奮鬥犧牲，更會辜負當前付於民進黨對抗強權，守護民主的歷史任務、時代使命。

賴清德說，「我從政以來，都謹記珍惜所託、潔身自愛、嚴以律己，唯有如此，才不會對黨及個人聲譽造成損害，也請所有同志共勉」。

第二點，賴清德表示，第二個是決心的部分，他決定參選黨主席補選，本來就有十足的心理準備，要克服萬難，重新擦亮民進黨清廉、勤政，愛鄉土的招牌，在座很多認識我的朋友都知道，「我不是太複雜的人，我也不是難相處的人」，但是，當自己決定承擔這個責任的時候，不會輕易退縮，也不會任意放棄，會堅持到底完成所託，兩個月前，同樣在這個場合，連續3周召開會議，通過改革3隻箭，這就是一個開始，接下來要改革的事項還很多，要拜託各位，讓民進黨一起貫徹決心、堅持到底。

賴清德表示，在野黨因為選舉，質疑自己擔任民進黨主席，會縱容黑金、黑道，「我要很清楚跟大家報告、跟社會報告，民進黨的標準不會因人改變，民進黨的自我要求，也不會一刻放鬆，支持者對民進黨的期待會比對其他政黨更高，我們必須以身作則、風行草偃，我們要立下最高的標準，來回應社會的期待」。

賴清德說明，同樣，關於社會正常社交活動，也不必因為選舉攻防扭曲人性，把人性中的正面信任全盤毀棄，一個運作正常的民主社會，需要靠大家一起建立，另外，他也深切的拜託立法院黨團同志，在本會期最後一周，全力支持行政院提出包含《公職人員選罷法》在內的各項法案，讓國家運作更穩定、社會更進步，標準更一致。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「不給錢就丟化糞池」偷走老董骨灰！　離職司機勒索6千萬
「最美魚販」被爆賣淫！　怒告結果曝
獨／「爆紅拉麵裡的牠」　不是大王具足蟲！
中山區當街擄人！　男遭拖出賓士車痛毆押走
嘉義驚見「透明魚」！肚裡小魚清晰可見　專家也沒見過
嫌身高172太矮　他不惜「斷腿增高」變成183公分型男

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「朱家軍」金志聿將輔選侯友宜？　國民黨：納入越多意見越好

侯郭配有望？　她建議侯友宜應「效仿馬英九」三顧茅廬

im.B吸金風暴！　蘇煥智：金管會主委黃天牧應下台負責

蔡政府2016年就提強化管理網路借貸平台　民眾黨團批：打詐無成

賴清德：體育不只經費補助　擬長遠計劃建立3方連結

快訊／駁黑金疑雲　賴清德自認「潔身自愛」下令全黨：立高標準

候選人都知道「5月17日會徵召」　國民黨打臉挺郭派揭溝通始末

跟民進黨合作選永和　李正皓：我知道這是一場硬仗

桃議員黃敬平聲請暫停民調　呂玉玲籲勿抹黑造謠...要求說清楚

侯友宜迴避「九二共識」　洪孟楷：現在不講、總統辯論也會問啊

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

《金師傅3》為避醫療糾紛起口角　休假還加班！《較量人生》社畜有感

「朱家軍」金志聿將輔選侯友宜？　國民黨：納入越多意見越好

侯郭配有望？　她建議侯友宜應「效仿馬英九」三顧茅廬

im.B吸金風暴！　蘇煥智：金管會主委黃天牧應下台負責

蔡政府2016年就提強化管理網路借貸平台　民眾黨團批：打詐無成

賴清德：體育不只經費補助　擬長遠計劃建立3方連結

快訊／駁黑金疑雲　賴清德自認「潔身自愛」下令全黨：立高標準

候選人都知道「5月17日會徵召」　國民黨打臉挺郭派揭溝通始末

跟民進黨合作選永和　李正皓：我知道這是一場硬仗

桃議員黃敬平聲請暫停民調　呂玉玲籲勿抹黑造謠...要求說清楚

侯友宜迴避「九二共識」　洪孟楷：現在不講、總統辯論也會問啊

許藍方被勸「改掉吃爛肉食性」　6說明揭噤聲原因：八卦手段而已

「朱家軍」金志聿將輔選侯友宜？　國民黨：納入越多意見越好

提升智慧行動生活安全　南消一大辦理電動公車充電站搶救演練

台師大西瓜節強勢回歸！大胃王分享奪冠秘訣：「用刷牙方式」

「不給錢就丟化糞池」離職司機偷輪胎大王骨灰　勒索家屬6千萬

侯郭配有望？　她建議侯友宜應「效仿馬英九」三顧茅廬

行車貨物未捆紮牢固最高罰1萬8　屏東監理站辦觀摩會

帶輪椅搭港鐵手扶梯「倒栽蔥」3人互壓　路過民眾急按停救援

im.B吸金風暴！　蘇煥智：金管會主委黃天牧應下台負責

蔡政府2016年就提強化管理網路借貸平台　民眾黨團批：打詐無成

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

政治熱門新聞

即／傳擔任侯友宜副手！管中閔凌晨表態了

賴清德對抗「黑金二代」名單：徵召吳崢、曾柏瑜　結盟李正皓

選萬華立委？　雞排妹證實潘孟安2度徵詢

阿北超吸金！柯文哲競選小物開賣　3個多小時賣破千萬

幕後／賴清德辦昨緊急拆彈！　險被涉吸金案藍營國師設計

李眉蓁初選勝出　將代表藍軍戰立委

出面幫柯文哲！鍾東錦：只有他牽著我的手

李眉蓁民調只贏0.15　6連霸議員提申訴

陳歐珀退選　郭正亮曝內幕：太大了

民進黨曝：侯友宜合影吸金10億詐騙主嫌

挺郭派將何去何從？　謝典林密會郭台銘3小時後「搞失蹤」添玄機

雞排妹披綠袍選中正萬華？　她要大家三思

內湖人行道竟有146個障礙物　何孟樺斥：行人地獄

出面替柯文哲募資　鍾東錦強調：是我主動的

更多熱門

相關新聞

李正皓：合作民進黨「很意外」

李正皓：合作民進黨「很意外」

民進黨主席賴清德24日宣布，將支持知名政治評論員李正皓以無黨籍參選新北市第九選區（永和）立委。李正皓在記者會高呼「永和上新菜，永和人，今晚想來點李正皓嗎？」自曝與民進黨合作「很意外」、「跟民進黨合作，從我的出身、我的認同、我的交友圈，是很大的衝擊」，甚至意外到在賴清德家門口出車禍。

國民黨今再通過5人立委提名！　朱立倫、侯友宜合體造勢展團結

國民黨今再通過5人立委提名！　朱立倫、侯友宜合體造勢展團結

挺民進黨不分區納入體育代表？　盧彥勳：樂觀其成

挺民進黨不分區納入體育代表？　盧彥勳：樂觀其成

「綠委被詐騙集團包養」　朱立倫開轟賴清德

「綠委被詐騙集團包養」　朱立倫開轟賴清德

黃揚明揭侯賴柯關鍵密碼　「友中、親美、穩台」

黃揚明揭侯賴柯關鍵密碼　「友中、親美、穩台」

關鍵字：

賴清德黑金2024大選

讀者迴響

熱門新聞

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　知情人士爆「新娘猛料」

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

葛斯齊一個原因對賀軍翔態度大逆轉

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

快訊／劉亞仁被上銬帶走了！　表情黯淡送往收押所

搭高鐵驚覺「前座小姐很眼熟」結果是野生女神

更多

最夯影音

更多
輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了
盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面